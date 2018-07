Francia vs. Croacia: Zlatko Dalic aseguró que es “momento de dar el gran golpe en el Mundial”

Croacia no tiene problemas de lesiones importantes de cara a la final de Rusia 2018 con Francia, a pesar de haber jugado tres partidos de 120 minutos, y espera dar un nuevo golpe, dijo el entrenador Zlatko Dalic.



Los croatas llegaron a los penales para avanzar de ronda en octavos y cuartos de final ante Dinamarca y Rusia, respectivamente, y al tiempo extra para vencer a Inglaterra en la instancia de los cuatro mejores. En ese partido, el delantero Mario Mandzukic y el defensor Ivan Strinic se retiraron lesionados cerca del cierre.



Pero el técnico de Croacia dijo que a pesar de que cinco jugadores estuvieron ausentes en el entrenamiento del viernes, todo el plantel está disponible para la final.



"Mañana es la final de la Copa Mundial. Los jugadores saben lo que eso significa. Una cosa que me hace feliz es que todos mis jugadores me dicen si no están al 100 por ciento", sostuvo Dalic en rueda de prensa. "Si no pueden darlo todo durante el partido, espero que nos lo digan".



Croacia jugó un total de 90 minutos más que Francia en sus tres partidos eliminatorios y también tuvo un día menos de descanso de cara a la final en el Estadio Luzhniki de Moscú.



"No insistimos en entrenamientos. No tenemos nada que practicar. Necesitamos relajación y descanso. Tenemos algunas lesiones menores, pero espero que las superemos hoy y todos mis jugadores estarán listos para jugar", dijo el DT de 51 años.



Croacia jugará el domingo su primera final mundialista, y Dalic dijo que si bien no dimensiona de forma total las celebraciones en su país, sabe que para sus jugadores, muchos de los cuales han ganado los torneos más importantes a nivel de clubes, este es el partido más importante de sus carreras.



"No puede haber un momento mejor para un jugador o un entrenador que mañana. Pase lo que pase, estaremos felices y orgullosos porque nos lo merecíamos", enfatizó el responsable técnico de Croacia.



Fuente: Reuters