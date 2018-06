Francia vs. Dinamarca EN VIVO vía DirecTV: galos rotarán a sus figuras en duelo por el Mundial Rusia 2018 Dinamarca, por su lado, buscará terminar primero en el Grupo C y para eso tiene que vencer a Francia este martes (9:00 am. EN VIVO ONLINE por DirecTV / beIN Sports)

Eriksen y Griezmann, figuras de Dinamarca y Francia respectivamente. (Foto: AFP)