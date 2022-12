Luego de brillar con la camiseta de Brujas, Andrés ‘El Cóndor’ Mendoza, puesto que anotó poco más de sesenta goles y consiguió levantar seis títulos locales en Bélgica, siendo por aquel entonces una de las principales figuras del cuadro belga y uno de los mejores delanteros del balón pie peruano por aquel entonces. El ariete peruano se marcha a Francia para fichar por el Olympique de Marsella de Francia para la temporada 2005-06, donde lastimosamente no gozó de buena fortuna como en Bélgica, por lo que no duraría más de un año en la Ligue 1.

Por ello, El Comercio, a propósito del Argentina vs. Francia, conversó con Andrés Mendoza, para que analice y detalle el éxito de los galos, que los lleva por segundo Mundial consecutivo a una final en dicho torneo.

El ex portero Fabian Barthez coincidió con el Cóndor.

“El fútbol francés por el tiempo que estuve allá y que jugué al lado de Fabien Barthez, con grandes jugadores. Ahí, en Francia, el fútbol es rápido, físico, hay bastantes morenos que son atletas, es muy competitivo y está entre las mejores ligas del mundo. Y hay jugadores que se van a Inglaterra, España, Italia, Alemania y fichan por grandes equipos, por eso, la selección francesa es fuerte. Por eso, el fútbol en Francia ha mejorado bastante y en Rusia ganaron el Mundial porque tienen jugadores que marcan la diferencia y pese a que tiene tres bajas, igual es una selección fuerte y que quiere ganar el Mundial, ahora, se enfrentará a Argentina, que viene de menos a más y Lionel Messi está prendido. Yo creo que es su último Mundial con su selección y tiene una final que la puede ganar”, dijo Mendoza en un primer momento a El Comercio.

“Sí, Francia llega a disputar finales, es por los méritos del entrenador y jugadores, que como te digo, juegan en grandes ligas y llamas a los mejores. Francia por eso está ahí y tiene la oportunidad de ser bicampeón, algo que no se ha visto antes, pero los jugadores franceses casi son africanos, tiene nacionalidad francesa, pero normalmente sus padres son africanos, por las colonias. El tema de que son morenos, ayuda, porque son altos, rápidos y ágiles, eso ayudó a que mejorara como selección. En Europa dan oportunidades a los jóvenes y se hacen grandes muy rápido”, agregó.

Andrés Mendoza, le cuenta a El Comercio, a propósito de la final del mundial ntre Francia vs. Argentina, cómo creció el fútbol en dicho país tras jugar en el Olympique de Marsella | AFP PHOTO / DIMITAR DILKOFF (Photo by DIMITAR DILKOFF / AFP) / DIMITAR DILKOFF

Asimismo, le preguntamos sobre Marruecos y cómo enseñó el camino para frenar a Mbappe. A lo que el exdelantero de Olympique de Marsella de Francia respondió: “Sí, frenas a Mbappe, sabes que tienes a otro como Giroud, que es un goleador, o Antoine Griezmann, que también juega bien al fútbol y es goleador. Marruecos tenía otro estilo de juego, esperando, marcando y contragolpear. Yo creo Marruecos hizo su trabajo y cada selección quiere mostrar que salir campeón mundial es algo lindo. Mbappe va a querer levantar otra vez la Copa del Mundo, Argentina, por el lado de Messi, también tendrá su última oportunidad de ganar una copa del Mundo y todos esperan que Argentina gané y que Leo levante la Copa”, comentó.

“En el Mundial de Rusia, Francia lo sacó a Argentina de la Copa del Mundo, ahora Argentina tiene su revancha en una final y veremos quién propone el juego. He concentrado con los africanos en Francia, tienen su cultura, sus costumbres, religión, pero la experiencia que tuve allá fue algo lindo. Estar ahí con Fabien Barthez, mundialista. Quizás no he vivido mucho, pero ahí en Marsella, uno entrena y se va. Solamente los disfrutas en los entrenamientos y partidos”, afirmó.

“Mi favorito era la final Brasil vs. Francia, pero ya se fue Brasil y está Argentina. Yo creo que gané el mejor y al ser de Sudamérica, esperamos que Argentina gané y como soy hincha de Messi, ya que donde él juega, yo lo veo y ahora que su selección ahí en el Mundial, lo veo, siempre uno quiere ver al mejor del mundo. También me gusta mucho el juego de Mbappe, uno se sienta al verlo porque no sabes cómo pararlo”, sentenció Andrés Mendoza a Deporte Total.