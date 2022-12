“Si no vengo a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición”, se disculpó ante la prensa Kylian Mbappé. El campeón del mundo en 2018 tiene la obsesión de ser el único bicampeón después de Pelé, y no quiere distracciones. Pero todo eso cambia si se trata de su gran amigo y compañero en el PSG, Achraf Hakimi, y que ahora será su rival en el Francia vs. Marruecos por las semifinales del Mundial Qatar 2022. A veces el destino es así, te pone frente a frente a los tuyos.

Achraf (Madrid, 1998) y Kylian (París, 1998) nacieron el mismo año, pero el marroquí es 57 días mayor. “Somos dos niños que nos gustan las mismas cosas, disfrutamos de lo mismo y eso se ve reflejado dentro del campo” , contó alguna vez Hakimi sobre su relación con el francés.

En 2020 se vieron por primera vez en un campo de juego. Por los octavos de final de la Champions League, el Dortmund de Hakimi enfrentó al PSG de Mbappé. El global fue 3-2 a favor de los parisinos, con un tanto -de Neymar- asistido por ‘Kiki’. Fue en esos encuentros en los que hubo cierta polémica porque los jugadores del elenco francés celebraron como lo hacía usualmente Erling Haaland, entonces goleador de los alemanes.

Los jugadores del PSG celebrando como lo hacía Erling Haaland.

El destino los volvió a juntar casi año y medio después. En julio de 2021 se hizo oficial la llegada del marroquí al PSG procedente del Inter de Milán por un costo de 66.5 millones de euros, convirtiéndose en el tercer fichaje más caro en la historia del club, por detrás de Kylian (145 millones) y Neymar (222 millones). Y desde entonces empezó la amistad entre ambos.

La conexión entre el lateral derecho y el extremo por izquierda fue tan natural y repentina que Mbappé, que para ese momento ya era un peso pesado en el vestuario parisino pese a su corta edad, lo arropó.

Hasta ahora, el francés celebró cinco goles gracias a los pases del marroquí. Y el africano anotó un tanto gracias a una asistencia del europeo.

Es tanta la confianza entre ambos que Mbappé en algún momento le recriminó a Hakimi por no darle un pase. “¿Viste el video? Tenías que darme el pase”, le dijo. “Sí, lo lamento. Lo he visto”, se justificó el defensor. “No basta solo con lamentarlo, tienes que darme los pases”, refutó el delantero.

Más allá de la polémica, la amistad entre ambos parece irrompible. De hecho, la celebración como pingüino que hizo el marroquí tras anotar el último penal en la definición ante España en los octavos de final de Qatar 2022 tiene mucho que ver con Mbappé. Es el apodo que le puso Achraf a Kylian.

¿Lo frenará en su camino a la gloria?

Este miércoles (2 p.m.), Francia y Marruecos se verán las caras en el Estadio Al Bayt por el pase a la gran final del Mundial. Como en 2020, Hakimi y Mbappé serán rivales dentro del campo, esta vez con sus selecciones.

Inglaterra, en los cuartos de final, dejó en el aire el “secreto” para frenar al francés: ponerle un jugador tan rápido como él sobre sus espaldas. Southgate puso a Kyle Walker, del Manchester City, y logró anularlo. El ‘10′, que llegaba como goleador -aún se mantiene gracias a sus cinco tantos-, apenas tocó 40 veces la pelota y remató una sola vez a portería en el tiempo regular.

Hakimi lo conoce, es tan rápido como él, y tendrá la misión de opacarlo. El lateral quiere seguir haciendo historia, el extremo sueña con se bicampeón.

El Mundial

de Mbappé Gol/asistencia Toques

de Balón Disparos Regates Pérdidas

de balón 4-1 vs. AUS | 90′ | Cal: 7.5 1/1 83 7 (1) 8 (3) 29 2-1 vs. DIN | 90′ | Cal: 8.0 doblete 57 6 (4) 6 (2) 15 0-1 vs. TUN | 27′ | Cal: 7.1 --- 37 3 (2) 3 (3) 13 3-1 vs. POL | 90′ | Cal: 8.8 2/1 65 5 (3) 10 (5) 21 2-1 vs. ING | 90′ | 6.9 40 1 (0) 4 (2) 8 Fuente: SofaScore

