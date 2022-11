Quizás es el grupo que quizás más conocemos, porque todos los peruanos se veían en él. El Grupo D es casi un calco de lo que se vivió en Rusia 2018, con Francia, Dinamarca, Australia y Túnez, con los galos como favoritos para avanzar e incluso para llegar a instancias finales de Qatar 2022.

Francia está en Medio Oriente dispuesto a defender su corona más allá de las maldiciones que pesan sobre los campeones. En las últimas tres citas, el campeón se despidió en la fase de grupos de la siguiente cita: Italia en Sudáfrica 2010, España en Brasil 2014 y Alemania en Rusia 2018.

‘Le Bleus’ tendrán que reponerse a sus propios males, ya que llegan a la cita con cuatro bajas importantes: sus volantes campeones hace cuatro años Paul Pogba y N’golo Kanté no estarán por lesión, tampoco lo harán el defensa Kimpembé (PSG) y el atacante Nkunku (Leipzig), además del portero Mike Maignan, quien milita en el Milan.

Fixture 22 de noviembre Dinamarca vs. Túnez | 8:00 a.m. | Grupo D | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán) Francia vs. Australia | 2:00 p.m. | Grupo D | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

26 de noviembre Túnez vs. Australia | 5:00 a.m. | Grupo D |Estadio Al Janoub (Al Wakrah) Francia – Dinamarca | 11:00 a.m. | Grupo D |Estadio 974 (Doha)

30 de noviembre Túnez vs. Francia | 10:00 a.m.| Grupo D | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán) Australia vs. Dinamarca| 10:00 a.m. | Grupo D | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Grandes candidatos

Pese a ello, Didier Deschamps aún tiene más armas para batallar por un bicampeonato, algo que no pasa desde que Brasil ganó las ediciones de 1958 y 1962 (Italia fue el otro país en lograrlo en 1934 y 1938). Con el retorno de Karim Benzema al seleccionado, tienen una delantera de temer, donde Kylian Mbappé es el llamado a brillar en Qatar.

El hecho de armar ‘nuevos’ equipos es la primera preocupación para los técnicos y a eso apunta el periodista Julio de Feudis. “Han tenido poco tiempo para trabajar por el cambio de calendario. No se ha visto muchos partidos porque los jugadores están llegando una semana antes a sus selecciones”, advierte el periodista del programa Charla Táctica.

FRANCIA CONVOCADOS Portero Alphonse Aréola (Fulham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Stade Rennais) Defensas Lucas Hernandez (Bayern Munich) Théo Hernandez (Milan AC) Axel Disasi (AS Monaco) Ibrahima Konaté (Liverpool FC) Jules Koundé (FC Barcelone) Benjamin Pavard (Bayern Munich) William Saliba (Arsenal) Dayot Upamecano (Bayern Munich) Raphaël Varane (Manchester United) Volantes Eduardo Camavinga (Real Madrid) Youssouf Fofana (AS Monaco) Mattéo Guendouzi (Olympique de Marseille) Adrien Rabiot (Young Boys) Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) Jordan Veretout (Olympique de Marseille) Delanteros Karim Benzema (Real Madrid) Kingsley Coman (Bayern Munich) Ousmane Dembélé (FC Barcelone) Olivier Giroud (Milan AC) Antoine Griezmann (Atlético Madrid) Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) Christopher Nkunku (RB Leipzig) Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)

“Hablar del Grupo D es pensar directamente en el campeón defensor. Las bajas de Kanté y Pogba le quitan jerarquía a la volante gala; sin embargo, la presencia de los “madridistas” Tchouaméni y Camavinga le tratarán de dar a Deschamps los pulmones que pierde debido a la ausencia de N’Golo”, analiza primero Rodrigo Morales, periodista de DirecTV Sports.

Más allá del talento de los jugadores del Real Madrid, De Feudis apunta a la parte emocional que se puede sentir en una Copa del Mundo. “Son jugadores talentosos, pero jóvenes. Es su primer mundial y hay que ver cómo reacciona Francia con estos dos jóvenes en su primera línea”, nos dice.

La maldición Quedan pocos días para la Copa del Mundo de Qatar 2022 y Francia, último campeón, quiere ir en busca del bicampeonato. Sin embargo, no deberá enfrentarse solamente a poderosas Selecciones, sino a la denominada 'maldición del campeón'.

Donde no tiene problemas Francia es en su ataque “Aterrizarán en Qatar con quizá la mejor delantera del torneo: Mbappé, Dembélé, Griezmann, Coman y, por si fuera poco, el Balón de Oro 2022, Karim Benzema”, resume Morales. “Tiene mucho poder. Con revulsivos como Dembélé y Coman. En la defensa y ataque es muy fuerte”, complementa De Feudis.

En efecto, Deschamps tiene opciones para sus variantes. En la zona defensiva perdió a Kimpembé, pero puede armar su línea de tres con Konaté, Koundé, Upamecano, Varane y Lucas Hernández como opciones, además de contar con Pavard, Saliba y Theo Hernández para sus laterales.

“En defensa tiene mucho por elegir. Para los carrileros llamó la atención que no llamaron a Mendy (Real Madrid), pero en el otro lado tienen a Pavard”, resume Julio.

DINAMARCA CONVOCADOS Arqueros Kasper Schmeichel (Niza/FRA), Oliver Christensen (Hertha Berlín/GER) y Frederik Ronnow (Unión Berlín/GER) Defensas Daniel Wass (Brøndby/DEN), Rasmus Nissen Kristensen (Leeds United/ENG), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor/TUR), Joakim Maehle (Atalanta/ITA), Andreas Christensen (FC Barcelona/ESP), Simon Kjaer (Milan AC/ITA), Joachim Andersen (Crystal Palace/ENG), Victor Nelsson (Galatasaray/TUR) y Alexander Bah (Benfica Lisbonne, POR). Volantes Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham/ENG), Thomas Delaney (FC Sevilla/ESP), Christian Eriksen (Manchester United/ENG), Mathias Jensen (Brentford/ENG), Robert Skov (Hoffenheim, GER) y Christian Norgaard (Brentford/ENG). Delanteros Mikkel Damsgaard (Brentford/ENG), Andreas Skov Olsen (Club Brujas/BEL), Jesper Lindstrom (Eintracht Fráncfort/GER), Martin Braithwaite (Espanyol/ESP), Kasper Dolberg (FC Sevilla/ESP), Jonas Wind (Wolfsburgo/GER), Andreas Cornelius (FC Copenhague/DEN) y Yusuf Poulsen (RB Leipzig, GER)

Repetición mundial

“Es favorito del grupo. No lo veo tan potente como el mundial pasado, pero su grupo lo debe pasar sin problemas”, dice De Feudis. “Es poco probable que no terminen como líderes del grupo”, dice Morales. Así, Francia debe garantizarse el primer lugar del Grupo D para facilitar su camino y evitar a Argentina, que sería el líder del Grupo C.

“Puede verse amenazada por una Dinamarca, que llegó a semis en la Euro y que ya la derrotó en su último enfrentamiento en la Nations League”, advierte Rodrigo Morales. Los daneses tuvieron una buena recha en el 2021 -se levantaron anímicamente tras el episodio de Eriksen en la Euro-, pero este año han decaído un poco. Pese a ello tiene jugadores de nivel. “Adelante tiene a Delaney, Dolberg. Tienen jugadores importantes en la Premier como Eriksen. Le va a costar a Francia ese partido”, dice De Feudis.

AUSTRALIA CONVOCADOS Porteros Matt Ryan (Copenhague), Andrew Redmayne (Sydney FC) y Danny Vukovic (Central Coast Mariners) Defensas Milos Degenek (Columbus Crew), Aziz Behich (Dundee United), Joel King (OB), Nathaniel Atkinson, Kye Rowles (Hearts), Fran Karacic (Brescia), HarrySouttar (Stoke City), Bailey Wright (Sunderland) y Thomas Deng (Albirex Niigata). Volantes Aaron Mooy (Celtic), Jackson Irvine (St. Pauli), Ajdin Hrustic (Hellas Verona), Keanu Baccus (St. Mirren), Cameron Devlin (Hearts) y Riley McGree (Middlesbrough). Delanteros Awer Mabil (Cádiz), Mathew Leckie (Melbourne City), Martin Boyle (Hibernian), Jamie Maclaren (Melbourne City), Jason Cummings, Garang Kuol (Central Coast Mariners), Mitchell Duke (Fagiano Okayama) y Craig Goodwin (Adelaida United)

Australia es el equipo que vimos ante Perú, muy físico, juego directo. “Lo que demostró el entrenador Graham Arnold es saber plantear partidos desde la inferioridad y encontrar defectos para anular a sus adversarios”; destaca Rodrigo Morales sobre los ‘socceroos’. Será un equipo incómodo para Francia y Dinamarca, sin duda.

Túnez es el rival más débil del grupo, pero no por ellos incómodo. “Ante Brasil hace un par de meses se vio muy frágil”, recuerda De Feudis, pero Rodrigo Morales apunta a otro partido. “En un amistoso, anularon a Chile y lo derrotaron por 2-0 incluso sin contar con su principal figura, Wahbi Khazri, quien milita en el Montpellier de Francia”, recuerda Morales de los africanos.

TÚNEZ CONVOCADOS Porteros Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Mouez Hassen (Club Africain), Aymen Balbouli (Etoile du Sahel) y Bechir Ben Said (US Monastir). Defensas Mohamed Drager (Luzern), Wajdi Kechrida (Atromitos), Bilel Ifa (Kuwait SC), Montassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Salernitana), Yassine Meriah (Esperance de Tunis), Nader Ghandri (Club Africain), Ali Maaloul (Al Ahly) y Ali Abdi (Caen) Volantes Ellyes Skhiri (FC Koln), Aissa Laidouni (Ferencvaros), Ferjani Sassi (Al Duhail), Ghailene Chaalali (Esperance de Tunis), Mohamed Ali Ben Romdhane (Esperance de Tunis)y Hannibal Mejbri (Birmingham City), Delanteros Seifeddine Jaziri (Zamalek), Naim Sliti (Al-Ettifaq), Taha Yassine Khenissi (Kuwait SC), Anis Ben Slimane (Brondby), Issam Jebali (Odense), Wahbi Khazri (Montpellier) y Youssef Msakni (Al Arabi).

Este es el Grupo D de la campeona reinante Francia. Van a Qatar a romper maldiciones y a pesar de las bajas a ser competitivos. Son candidatos nuevamente con Kylian Mbappé a la cabeza y con el Balón de Oro Karim Benzema por todo lo alto.

--