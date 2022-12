No parece, pero Kylian Mbappé va a cumplir 24 años en menos de una semana. A la edad en la que muchos no tenemos una cuenta en el banco, el francés de padres africanos va a disputar su segunda semifinal mundialista (vs. la sorpresiva Marruecos) y también va camino a romper todos los récords posibles escritos en el fútbol, no solo los de precocidad.

“Este Mundial es mi obsesión. He construido toda mi temporada en torno a esta competición. Me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me fijé”, señaló ‘Kiki’ antes de los cuartos de final, como si hace cuatro años no hubiese levantado el trofeo, como si sobre sus hombros cargase con la presión de llevar el título a nación.

Si en Rusia 2018, con apenas 20 años, metió cuatro goles. En Qatar, el atacante del París Saint Germain lleva cinco tantos y dos asistencias. Es decir, más allá de los buenos rendimientos que hay en Francia con Giroud y Griezmann, Kylian está llevando de la mano a su selección camino a disputar una segunda final consecutiva con el objetivo de ser bicampeón.

De momento, Mbappé es el goleador del certamen junto a Lionel Messi, su compañero en el PSG, aunque con la diferencia que el galo ha jugado menos minutos que el argentino. En el tercer partido de la fase de grupos, con Francia clasificada, Kylian empezó las acciones desde el banco de suplentes, mientras que Leo no se ha perdido un solo minuto de los seis que va jugando Argentina, incluso disputó los 120 minutos (más añadidos) ante Países Bajos en los cuartos de final.

Pero más allá de la actualidad, Mbappé tiene por delante algunos récords a los que podría acercarse en el partido ante Marruecos de su amigo Hakimi. A continuación te contamos cuáles son y cuántas posibilidades tiene de hacerlo.

Mbappé a la caza de varios récords

Kylian Mbappé tiene una obsesión: ser bicampeón mundial. Lo quiere como nadie y tiene una selección estelar que respalda su sueño. De hacerlo, alcanzará a Pelé (1958 y 1962), pero también a la selección italiana que logró el bicampeonato en 1934 y 1938. Es decir, estará en la selecta lista de cracks mundialistas que lo lograron.

Además, de levantar la copa el domingo 18 de diciembre (es decir, de vencer a Marruecos hoy y luego a Argentina en la final), el francés se uniría a la nómina VIP de un total de 21 futbolista en la historia que lograron levantar dos veces la Copa del Mundo.

Mbappé y los otros campeones en Rusia 2018 serían los primeros franceses en lograrlo y se juntarían a un argentino (Daniel Passarella), cuatro cuatro italianos (Giovanni Ferrari, Guido Masetti, Giuseppe Meazza y Eraldo Monzeglio) y 16 brasileños (Pelé, Bellini, Cafú, Castilho, Didí, Djalma Santos, Garrincha, Gilmar, Mauro, Nilton Santos, Pepe, Ronaldo, Vavá, Zagallo, Zito y Zózimo).

BICAMPEONES MUNDIALES PAÍS PJ GOLES TÍTULOS Pelé Brasil 12 11 1958, 1962, 1970 Vavá Brasil 10 9 1958, 1962 Garrincha Brasil 10 4 1958, 1962 Mário Zagallo Brasil 12 2 1958, 1962 Nilton Santos Brasil 12 1 1958, 1962 Didí Brasil 12 1 1958, 1962 Zito Brasil 10 1 1958, 1962 Gilmar Brasil 12 0 1958, 1962 Djalma Santos Brasil 7 0 1958, 1962 Bellini Brasil 6 0 1958, 1962 Mauro Ramos Brasil 6 0 1958, 1962 Zózimo Brasil 6 0 1958, 1962 Castilho Brasil 0 0 1958, 1962 Pepe Brasil 0 0 1958, 1962 Ronaldo Brasil 7 8 1958, 1962 Cafú Brasil 10 0 1958, 1962 Giuseppe Meazza Italia 9 3 1934-1938 Giovanni Ferrari Italia 8 2 1934-1938 Eraldo Monzeglio Italia 5 0 1934-1938 Guido Masetti Italia 0 0 1934-1938 Daniel Passarella Argentina 7 1 1978-1986 *La cantidad de goles y partidos

corresponde sólo a las ediciones

en las que fueron campeones.

Por otro lado, hay una marca increíble de la que también podría adueñarse. Y es que en España 82, Paolo Rossi ganó el título con Italia siendo el máximo goleador del torneo y mejor jugador para la FIFA. Kylian, por el momento, es uno de los goleadores (5 tantos) y está camino, junto a Messi, a ser elegido el mejor del certamen.

En el horizonte también está el récord de máximo goleador en la historia de los mundiales, algo que, por sus números, no parece inalcanzable para él. Actualmente tiene nueve goles y está a siete de alcanzar los 16 del alemán Miroslav Klose. Con la particularidad que Mbappé tiene 24 años, es decir, le quedan por lo menos dos mundiales más.

Goleadores Goles en Mundiales Presencias Partidos Miroslav Klose 16 4 mundiales 24 partidos Ronaldo 15 4 mundiales 19 partidos Gerd Müller 14 2 mundiales 13 partidos Just Fontaine 13 1 mundial 6 partidos Pelé 12 4 mundiales 14 partidos









