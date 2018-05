El estratega argentino Ricardo Gareca realizó una conferencia de prensa previo al duelo de este martes -entre la selección peruana y Escocia- en el estadio Nacional. El técnico de la blanquirroja contestó varias preguntas y respondió sobre la convocatoria de Alberto Rodríguez pese a sus pocos minutos con el Junior de Barranquilla.

Ricardo Gareca argumentó que lo convocó a pesar de no haber casi jugado en estos últimos meses con el Junior porque lo ve "muy bien" y "es un jugador muy importante, ya que "su experiencia es de mucha utilidad" para el equipo.

"Alberto lo vemos muy bien. Muchas veces me he manifestado que le damos mucha importancia a que los muchachos jueguen en sus respectivos equipos, pero también hay decisiones que tenemos que aceptar y muchas veces nuestros jugadores no juegan. Igual hay un seguimiento. Se preparan para estar con la selección. Están muy motivados", respondió Ricardo Gareca.

Luego, el entrenador de la selección peruana comentó que Alberto Rodríguez tiene "mucha experiencia" y que eso podría ser de "utilidad" para la blanquirroja.

"Alberto está muy bien. Que no haya jugado no es un impedimiento para que no esté en la selección nacional. Él tiene una experiencia que nos puede ser de mucha utilidad y que nos ha servido muchísimo", expresó Ricardo Gareca.

La selección peruana se medirá ante Escocia este martes en el partido de despedida. Luego, el miércoles dejará territorio patrio para embarcarse a Europa y disputar el Mundial Rusia 2018.