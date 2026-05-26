La selección de Brasil ya conoce su camino en la fase de grupos del Mundial 2026. La ‘Canarinha’ integra el Grupo C, donde enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia en busca de avanzar a la siguiente ronda del torneo más importante del fútbol. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti parte como uno de los grandes favoritos, aunque tendrá rivales de estilos distintos que podrían complicar su clasificación.

Grupo de Brasil en el Mundial 2026

El Grupo C está conformado por las siguientes selecciones:

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Brasil llega como cabeza de serie y con la obligación de dominar su zona para evitar sorpresas en el inicio del torneo.

Fixture del Grupo C del Mundial 2026

Estos son los partidos programados en el grupo de Brasil:

Fecha 1

Brasil vs. Marruecos

Haití vs. Escocia

Fecha 2

Brasil vs. Haití

Marruecos vs. Escocia

Fecha 3

Escocia vs. Brasil

Marruecos vs. Haití

Partidos de Brasil: fechas y horarios

El calendario de la ‘verdeamarela’ en la fase de grupos es el siguiente:

Brasil vs. Marruecos - 13 de junio de 2026 | 8:00 p. m. (ET)

- 13 de junio de 2026 | 8:00 p. m. (ET) Brasil vs. Haití - 19 de junio de 2026 | 9:00 p. m. (ET)

19 de junio de 2026 | 9:00 p. m. (ET) Brasil vs. Escocia - 24 de junio de 2026 | 6:00 p. m. (ET)

(Horarios referenciales, pueden variar según país).

¿Dónde ver los partidos del Grupo C en Perú?

En Perú, los encuentros del Mundial 2026 podrán verse a través de:

TV: DirecTV Sports

DirecTV Sports Streaming: DGO

¿Cómo llega Brasil al Mundial 2026?

Brasil afronta el torneo con una generación talentosa liderada por figuras como Vinícius Jr., Neymar y Casemiro, además del respaldo de un técnico experimentado como Carlo Ancelotti.

Sin embargo, sus últimos resultados han dejado algunas dudas, por lo que el grupo será clave para medir su verdadero nivel.

Análisis del Grupo C

Brasil: favorito claro para clasificar primero.

favorito claro para clasificar primero. Marruecos: rival más peligroso tras su crecimiento internacional.

rival más peligroso tras su crecimiento internacional. Escocia: equipo competitivo que puede sorprender.

equipo competitivo que puede sorprender. Haití: el más débil del grupo en el papel.

En teoría, Brasil debería avanzar sin problemas, pero el segundo cupo promete ser muy disputado.