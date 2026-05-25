Grupo de Ecuador en el Mundial 2026: fecha, horarios y canales para ver partidos del Grupo E

Ecuador llega al Grupo E del Mundial 2026 con la ilusión de volver a meterse en una fase decisiva y con una generación que ha demostrado ser competitiva en los últimos años. La Tri combina juventud, intensidad y jugadores consolidados, en una zona donde aparece como uno de los principales candidatos a pelear por la clasificación.

Sus rivales también presentan distintos desafíos: Alemania parte como el favorito por historia y jerarquía, Costa de Marfil asoma como un rival fuerte y físicamente exigente, mientras que Curazao intentará dar la sorpresa en su debut mundialista. En el papel, se espera un grupo con Alemania un paso adelante y una lucha muy pareja entre Ecuador y los africanos por el segundo boleto.

A continuación, te detallamos el calendario completo, horarios y cómo ver los partidos en vivo, optimizado para que no te pierdas ningún detalle del debut ecuatoriano.

Grupo de Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador integra el Grupo E del Mundial 2026 junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil. La Tricolor tendrá una zona exigente, con el tetracampeón mundial como cabeza de serie y dos rivales que suelen competir bien en torneos internacionales.

Estados Unidos (coanfitrión)

Paraguay

Australia

Turquía

Conoce el grupo de Ecuador en el Mundial 2026, donde enfrentrará a Alemania, Curazao y Costa de Marfil. Revisa el calendario, fecha, horarios y canales para seguir los partidos.

Calendario de Ecuador en el Grupo E del Mundial 2026

El equipo de Sebastián Beccacece debutará ante el campeón africano, luego tendrá un duelo clave ante Curazao y cerrará la fase de grupos frente a la poderosa Alemania. Sin duda, será un reto enorme para la Tri, que se ilusiona con avanzar de fase clasificatoria.

Ecuador vs. Costa de Marfil

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Domingo 14 de junio de 2026 Hora: 18:00 (hora de Quito)

18:00 (hora de Quito) Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia)

Ecuador debutará en el Mundial 2026 ante Costa de Marfil en un partido que puede ser clave para empezar con el pie derecho en el Grupo E. La Tri buscará sumar en su estreno frente a un rival físicamente fuerte y con experiencia internacional, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la primera fecha.

Ecuador vs. Curazao

Fecha: Sábado 20 de junio de 2026

Sábado 20 de junio de 2026 Hora: 21:00 (hora de Quito)

21:00 (hora de Quito) Sede: GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City)

Será un duelo que en el papel aparece como una gran oportunidad para sumar puntos importantes en el Grupo E. La Tri buscará imponer su jerarquía frente a una selección caribeña que intentará dar la sorpresa en la fase de grupos.

Ecuador vs. Alemania

Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Jueves 25 de junio de 2026 Hora: 15:00 (hora de Quito)

15:00 (hora de Quito) Sede: MetLife Stadium (East Rutherford)

Este podría ser el partido más exigente de la serie. La Tri llegará a este duelo con la misión de sumar ante una potencia histórica, en un choque que podría definir la clasificación a la siguiente ronda.

¿Dónde ver los partidos de Ecuador en el Mundial 2026?

Aunque los derechos de transmisión pueden variar según el país, estas son las opciones más probables:

Ecuador: Teleamazonas, DirecTV y plataformas digitales oficiales.

Teleamazonas, DirecTV y plataformas digitales oficiales. Latinoamérica: Señales deportivas como DirecTV Sports o streaming autorizado

Señales deportivas como DirecTV Sports o streaming autorizado Streaming: DGO y Paramount+ transmitirán los 104 partidos del Mundial 2026. En tanto, Disney+ pasará solo 30 partidos, pero incluye los tres primeros compromisos de Ecuador.

¿Qué necesita Ecuador para clasificar a dieciseisavos?

En el nuevo formato del Mundial 2026, avanzan:

Los dos primeros de cada grupo

Los 8 mejores terceros lugares

Con una victoria y un empate (4 puntos), Ecuador tendría buenas opciones de meterse en dieciseisavos; con dos triunfos (6 puntos), casi aseguraría su pase.

Claves del Grupo E: análisis y pronóstico

Alemania: Tiene todo para terminar primero.

Tiene todo para terminar primero. Ecuador: Posee opciones realies de clasificar, pero necesitará hacerse fuerte en los duelos directos y evitar tropiezos.

Posee opciones realies de clasificar, pero necesitará hacerse fuerte en los duelos directos y evitar tropiezos. Costa de Marfil: Es rival directo de Ecuador y tiene grandes opciones de avanzar de fase.

Es rival directo de Ecuador y tiene grandes opciones de avanzar de fase. Curazao: Es la selección novata del grupo, pero puede sorprender.