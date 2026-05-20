México ya conoce su camino en la fase de grupos del Mundial 2026. Como coanfitrión, el “Tri” lidera el Grupo A y disputará todos sus partidos en casa, con rivales de distintos continentes que prometen una fase inicial intensa. A continuación, te detallamos el calendario completo, horarios y cómo ver los partidos en vivo, optimizado para que no te pierdas ningún detalle del debut mexicano.

Grupo de México en el Mundial 2026

México encabeza un grupo diverso, con selecciones que combinan experiencia y velocidad:

México (coanfitrión)

Sudáfrica

Corea del Sur

Chequia (República Checa)

Este sector genera expectativa por el choque de estilos: el orden europeo de República Checa, la disciplina asiática de Corea del Sur y la potencia física de Sudáfrica.

Conoce el grupo de México en el Mundial 2026, donde enfrentrará a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Revisa el calendario, fecha, horarios y canales para seguir los partidos. / ALFREDO ESTRELLA

Calendario de México en el Grupo A del Mundial 2026

El equipo dirigido por Javier Aguirre jugará sus tres partidos en territorio mexicano, lo que representa una ventaja clave en la fase de grupos.

México vs. Sudáfrica (Partido inaugural)

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Jueves 11 de junio de 2026 Hora: 13:00 (hora del centro de México)

13:00 (hora del centro de México) Estadio: Estadio Azteca (Ciudad de México)

Este será el partido inaugural del Mundial 2026, donde México buscará arrancar con una victoria ante su afición.

México vs. Corea del Sur

Fecha: Jueves 18 de junio de 2026

Jueves 18 de junio de 2026 Hora: 19:00 (hora del centro de México)

19:00 (hora del centro de México) Estadio: Estadio Akron (Guadalajara)

Un duelo clave ante una selección asiática rápida y organizada, que suele complicar a equipos latinoamericanos.

República Checa vs. México

Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026

Miércoles 24 de junio de 2026 Hora: 19:00 (hora del centro de México)

19:00 (hora del centro de México) Estadio: Estadio Azteca (Ciudad de México)

México cerrará la fase de grupos ante un rival europeo, en un partido que podría definir la clasificación.

¿Dónde ver los partidos de México en el Mundial 2026?

Aunque los derechos de transmisión pueden variar según el país, estas son las opciones más probables:

México: Televisa, TV Azteca y plataformas digitales oficiales

Televisa, TV Azteca y plataformas digitales oficiales Latinoamérica: Señales deportivas como DirecTV Sports o streaming autorizado

Señales deportivas como DirecTV Sports o streaming autorizado Streaming: Apps oficiales de las cadenas con derechos

Se recomienda revisar la programación local conforme se acerque el torneo para confirmar canales y plataformas.

¿Qué necesita México para clasificar a dieciseisavos?

En el nuevo formato del Mundial 2026, avanzan:

Los dos primeros de cada grupo

Los 8 mejores terceros lugares

Esto significa que México tiene más margen de clasificación, pero deberá sumar puntos desde el debut para evitar complicaciones.

Claves del Grupo A: análisis y pronóstico