Grupo de Paraguay en el Mundial 2026: fecha, horarios y canales para ver partidos del Grupo D

Paraguay llega al Grupo D del Mundial 2026 con la expectativa de ser uno de los equipos candidatos a pelear por la clasificación. La Albirroja atraviesa un momento competitivo, con una base sólida y la ilusión de arrancar fuerte en una zona que promete partidos muy parejos de principio a fin.

Sus rivales también llegan con argumentos: Estados Unidos buscará hacerse fuerte como anfitrión, Turquía aparece como un equipo incómodo y de buen nivel colectivo, mientras que Australia apuesta a su habitual intensidad y orden.

A continuación, te detallamos el calendario completo, horarios y cómo ver los partidos en vivo, optimizado para que no te pierdas ningún detalle del debut paraguayo.

Grupo de Paraguay en el Mundial 2026

Paraguay integra el Grupo D del Mundial 2026 junto a Estados Unidos, Australia y Turquía. La Albirroja tendrá una zona exigente, con el anfitrión como cabeza de serie y dos rivales que suelen competir bien en torneos internacionales.

Estados Unidos (coanfitrión)

Paraguay

Australia

Turquía

Conoce el grupo de Paraguay en el Mundial 2026, donde enfrentrará a Estados Unidos, Australia y Turquía. Revisa el calendario, fecha, horarios y canales para seguir los partidos. (Foto: AFP)

Calendario de Paraguay en el Grupo D del Mundial 2026

El equipo de Gustavo Alfaro debutará ante el anfitrión y luego cerrará la fase de grupos en California. Esto significa un reto difícil para la ‘Albirroja’, pues tendrá que sumar desde el inicio ante rivales fuertes en su llave.

Paraguay vs. Estados Unidos

Fecha: Viernes 12 de junio de 2026

Viernes 12 de junio de 2026 Hora: 22:00 (hora de Asunción)

22:00 (hora de Asunción) Estadio: SoFi Stadium (Inglewood, California)

Paraguay iniciará su participación en el Mundial 2026 con una prueba de alto nivel ante Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo. La Albirroja buscará dar el golpe en su estreno y sumar en un partido clave desde el arranque del Grupo D.

Paraguay vs. Turquía

Fecha: Viernes 19 de junio de 2026

Viernes 19 de junio de 2026 Hora: 00:00 (hora de Asunción, medianoche del sábado 20)

00:00 (hora de Asunción, medianoche del sábado 20) Estadio: Levi’s Stadium (Santa Clara, California)

Será un partido clave para la Albirroja, ya que podría marcar buena parte de sus opciones de clasificación a la siguiente ronda antes de cerrar la fase de grupos ante Australia.

Paraguay vs. Australia

Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Jueves 25 de junio de 2026 Hora: 23:00 (hora de Asunción)

23:00 (hora de Asunción) Estadio: Levi’s Stadium (Santa Clara, California)

Paraguay cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 ante Australia, en un duelo que podría ser decisivo para definir su clasificación a la siguiente ronda.

¿Dónde ver los partidos de Paraguay en el Mundial 2026?

Aunque los derechos de transmisión pueden variar según el país, estas son las opciones más probables:

Paraguay: Trece, Unicanal, GEN, Popu TV y plataformas digitales oficiales

Trece, Unicanal, GEN, Popu TV y plataformas digitales oficiales Latinoamérica: Señales deportivas como DirecTV Sports o streaming autorizado

Señales deportivas como DirecTV Sports o streaming autorizado Streaming: La opción principal es la App de Tigo Sports, que ofrecerá la transmisión completa de los 104 partidos del torneo en vivo para suscriptores

¿Qué necesita Paraguay para clasificar a dieciseisavos?

En el nuevo formato del Mundial 2026, avanzan:

Los dos primeros de cada grupo

Los 8 mejores terceros lugares

Con una victoria y un empate (4 puntos), Paraguay tendría buenas opciones de meterse en dieciseisavos; con dos triunfos (6 puntos), casi aseguraría su pase.

Claves del Grupo D: análisis y pronóstico

Estados Unidos: Por su condición de anfitrión y por la calidad de su plantel, parte como el principal candidato a quedarse con el primer lugar.

Por su condición de anfitrión y por la calidad de su plantel, parte como el principal candidato a quedarse con el primer lugar. Paraguay: Aparece como un equipo competitivo, con orden táctico y experiencia en este tipo de torneos.

Aparece como un equipo competitivo, con orden táctico y experiencia en este tipo de torneos. Turquía: Puede ser el rival incómodo del grupo. Tiene jugadores de buen nivel y un estilo intenso.

Puede ser el rival incómodo del grupo. Tiene jugadores de buen nivel y un estilo intenso. Australia: suele ser una selección física, disciplinada y difícil de superar, aunque en el papel parte un escalón por debajo de sus rivales.