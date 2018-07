Andrés Guardado, centrocampista de la selección de México, que este lunes perdió contra Brasil, por dos goles a cero, en encuentro de la ronda de octavos de final del Mundial de Rusia 2018, manifestó a EFE en la zona mixta del Samara Arena que están "cansados de hacer buenos partidos para al final no conseguir nada".

"Lo triste para nosotros como mexicanos es que solemos hacer buenos partidos, pero al final el resultado siempre es el mismo", indicó Guardado, auténtico 'alma' del Tri, en la zona mixta del Samara Arena, después de caer con Brasil.

"Estamos cansados de hacer buenos partidos y para al final no conseguir nada. No sé en qué momento podremos cambiar esto, no sé qué es lo que tendremos que cambiar para que el fútbol mexicano llegue a dar ese paso, de no solo competir, sino también ganar", declaró a Efe este lunes en Rusia Andrés Guardado, nacido hace 31 años en Guadalajara.



"Y bueno, la realidad es que no pudimos, que nos vamos con las manos vacías y ahora hay que analizar con la cabeza bien fría qué es lo que viene: el futuro de la selección, el futuro de muchos de nosotros... y siempre pensar en pro de la selección mexicana", comentó a Efe el centrocampista del Real Betis Balompié.



"Nos volvemos a quedar donde siempre, nos vamos con un sentimiento de frustración y de tristeza muy grande, obviamente", comentó.



"Por desgracia nos volvemos a quedar donde el mismo. Pero también tenemos que entender que enfrente teníamos a un gran rival, que creo que es el máximo candidato a ganar esta Copa del Mundo", indicó Guardado.



"Creímos en nuestras posibilidades hasta el final, creo que le plantamos cara todo el partido hasta el segundo gol y es difícil dar un análisis frío, porque se nos pasan muchas cosas por la cabeza", dijo.



"Pero nos tenemos que ir con la cabeza bien alta, por el esfuerzo que se hizo y por el fútbol que hicimos. Seguramente habrá más oportunidades de lograr algo", recalcó Guardado, que sobre Neymar indicó que "no" quería "dar más a la polémica".



"Pero todos conocemos a Neymar", añadió, acto seguido.



"Lo que sí me parece es que todas las jugadas dudosas, el árbitro las marcaba a favor de ellos. No sé si es que se están yendo todas las figuras del Mundial y no querían que se fuera otra figura más, a lo mejor".



"Pero bueno, ya lo dije, los que tienen que poner alto a Neymar no somos los jugadores. Él sigue haciendo lo mismo. Y nadie hace nada", comentó Guardado sobre la estrella de la 'Canarinha'.

