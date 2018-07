Harry Kane-Davinson Sánchez, duelo entre 'spurs' en octavos de final

Los octavos de final que disputarán en Moscú Colombia e Inglaterra pondrán frente a frente al delantero inglés Harry Kane, máximo anotador del torneo con cinco tantos, frente al central colombiano Davinson Sánchez, compañeros en el Tottenham Hotspur inglés, rivales por la gloria mundialista.

Harry Kane, santo y seña de los Tres Leones, capitán y líder de un equipo que ilusiona a un país que lleva doce años sin ganar un partido eliminatorio en un Mundial (desde Alemania 2006), lleva cinco goles en el torneo: dos a Túnez en un partido que decidió él mismo en el descuento, y tres a Panamá, dos de ellos de penalti.

(Foto: AFP)

Contra Bélgica no jugó, por la decisión del seleccionador Gareth Southgate de reservar ocho futbolistas, que redundó en derrota pero permitió ir por el lado teóricamente más cómodo del cuadro. Más cómodo, pero con la peligrosa selección 'cafetera' como primer plato en los octavos de final.



El capitán de los Tres Leones, en el que todos confían para que Inglaterra avance en una parte del cuadro de la que ya se ha caído una campeona del mundo, España, se encontrará en la selección de Colombia a un jugador que le conoce muy bien, con el que ha compartido toda la temporada.



No es otro que Davinson Sánchez, llegado a los ‘spurs’ procedente del Ajax de Ámsterdam que le presentó en Europa, asentado en el eje de la zaga del conjunto cafetero junto al barcelonista Yerry Mina y uno de los cuatro jugadores del combinado de José Pékerman que ha jugado todo, junto a Santiago Arias, Johan Mojica y David Ospina.



Hasta ahora tuvo delante al delantero japonés Yuya Osako, que en un contraataque le hizo pasar un verdadero calvario en la jugada que terminó con penalti por mano de Carlos Sánchez y gol nipón.



Luego, no volvió a recibir gol, tras enfrentarse a una versión bastante poco reconocible del artillero polaco Robert Lewandoswki -que se ha marchado de Rusia 2018 por la puerta de atrás, eliminado y sin inaugurar su cuenta goleadora- y a los puntas senegaleses Mbaye Niang y Keita Balde, que también se fueron de vacío.



Contra Inglaterra, Davinson Sánchez tendrá un desafío de mayor entidad, pero también Kane tendrá que ingeniárselas para derrotar a su compañero en los 'Spurs'.



"Es uno de los mejores delanteros, sabemos que Harry puede marcar diferencias en este Mundial", aseguró Sánchez en declaraciones que recoge la FIFA, en las que asegura que tendrá que darlo "todo para seguir vivos en la competición".



Por su parte, Kane recordó que Davinson ha sido "muy importante en los 'Spurs'" esta temporada: "Es un gran chico, pero una vez estemos en el campo seguro que estaremos peleando fuerte uno contra el otro", agregó a la web del Mundial.



De la velocidad y potencia de Sánchez saben bien otros tantos internacionales ingleses, como Dele Alli, Danny Rose, Kieran Trippier o Eric Dier, todos ellos del Tottenham.



Durante esta semana en la concentración inglesa en Repino, al norte de San Petersburgo, le preguntaban a Alli sobre este curioso duelo entre compañeros que se verá mañana en el estadio del Spartak de Moscú.



"Obviamente apoyo a Harry", bromeó el centrocampista. "Davinson es un gran jugador, un gran chico, es duro no apoyarle pero como jugadores no tenemos amigos en el equipo contrario, tenemos que hacer cada uno nuestro trabajo y espero que Harry se imponga", señaló.



El habilidoso mediapunta se deshizo en elogios hacia su compañero, del que dijo que es "un gran jugador" y contra el que tendrán que jugar a su máximo nivel para "explotar sus pocas debilidades".



Quien seguro mirará con lupa este desafío es el entrenador argentino Mauricio Pochettino, que estará muy atento a las evoluciones de sus pupilos sobre el Spartak Stadium de Moscú.



Los hinchas del Tottenham ya lo tienen claro, y los responsables de las redes sociales en español del conjunto londinense lo explicaron muy bien en Twitter: "Se viene un partidazo en los octavos de Rusia 2018 ¿Quién vencerá en este duelo Spur?", se preguntaron con un video con grandes acciones de uno y otro.



Entre la puntería de Harry Kane y la velocidad y contundencia de Davinson Sánchez estará la respuesta.



(EFE)

LEE TAMBIÉN...