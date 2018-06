Harry Kane quiere ser como el 'Fenómeno' Ronaldo 

El delantero del Tottenham Hotspur y de la selección inglesa Harry Kane reconoció, en una entrevista con la cadena británica Sky Sports, que el brasileño Ronaldo es uno de sus referentes y que disfruta viendo sus videos en YouTube. Se espera que el atacante británico sea una de las estrellas en el Mundial Rusia 2018, a pesar de que recién ha vuelto al fútbol tas una lesión.

"Ronaldo era uno de los jugadores en los que me fijaba, aunque nuestro juego no fuera parecido. La manera en la que se movía, cómo finalizaba, los goles que marcó... Era genial", señaló en la entrevista conducida por el ex futbolista Thierry Henry.

(Foto: EFE)

"Me encanta verlo en YouTube. Puedes sentarte durante una hora y ver sus mejores momentos. Era un delantero que realmente admiraba, como tanta otra gente hizo. Fue uno de los primeros que vi y pensé: 'Es un goleador, yo quiero ser un goleador'", apuntó.



Pese a que sus formas de juego no sean parecidos, con un Ronaldo que dependía más de la velocidad, la explosividad y el regate, Kane explicó que para convertirse en un goleador "es importante trabajar en diferentes estilos" y "modelarse" como el mejor delantero posible.



El capitán de Inglaterra durante el Mundial Rusia 2018 también admitió que le hubiera gustado crear una asociación en el campo con la antigua estrella del Tottenham e ídolo de White Hart Lane Teddy Sheringham.



En este sentido señaló que, aunque durante su etapa de desarrollo se fijó en David Beckham, al hablar de delanteros se quedaría con Sheringham.



"A medida que yo me introducía en el fútbol, su carrera llegaba al final, pero he visto muchos vídeos y él era un delantero muy inteligente, con un cerebro muy futbolero. Creo que soy parecido y diría que nos hubiéramos entendido en el campo. Me hubiera encantado jugar con él", agregó.



Además, Kane valoró las opciones de los 'Tres Leones' en el Mundial de Rusia que arranca el próximo 14 de junio y señaló que Inglaterra va a tener mucha presión, si bien sostuvo que es normal "porque todo equipo la tiene".



"Todas las miradas están sobre ti. Es un escenario monstruoso y va a ser mi primera vez, así que estoy emocionado. Va a haber muchos nervios y nosotros vamos a tener presión, pero voy a intentar tomármelo con calma", argumentó.



(EFE)

LEE TAMBIÉN...