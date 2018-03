Ibrahimovic y lo que necesita para volver a la selección sueca

Desde que la selección sueca consiguió su pase a la Copa del Mundo 2018 -luego de vencer a Italia en la repesca intercontinental- muchos se preguntan constantemente si es posible el retorno de Zlatan Ibrahimovic.



El espigado artillero escandinavo renunció a la selección sueca luego de la Eurocopa 2016. Sin embargo, la clasificación a la Copa del Mundo 2018 lo hace meditar cada día más en su rectificación.



El comando técnico de la selección sueca ha remarcado en reiteradas ocasiones que no tiene contemplado la convocatoria de Zlatan Ibrahimovic a la Copa del Mundo 2018. Aunque el delantero podría hacer un esfuerzo para volver tras hallar un nuevo equipo.



"Si me siento bien y capaz de hacer lo que sé que puedo hacer, sé que la puerta estará abierta. Si quiero estoy allí. Si no quiero, no estoy. Pero una cosa a la vez. Estoy hambriento por jugar fútbol, necesito jugar. Y cuando empiece a hacer esto, vamos a ver lo que pasa", apuntó Zlatan Ibrahimovic en diálogo con el departamento de prensa de LA Galaxy.



'Ibracadabra' firmó esta semana con el conjunto de la Major League Soccer luego de un paso bastante positivo en el Manchester United. Ahora tiene como objetivo asentarse en el equipo y aportar con muchos goles para ser campeón del certamen.



"Creo que el foco principal ahora es el Galaxy. Tengo que conocer a mis compañeros, al club y a la ciudad. Cuando me sienta cómodo en esto puedo dar el siguiente paso", enfatizó.