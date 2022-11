Los hinchas del fútbol cuentan los días para que inicie el Mundial Qatar 2022 no solo por el aspecto deportivo y todo lo que representa el mismo, sino también para ver qué sorpresas depara la FIFA en la ceremonia de inauguración, que suele tener a numerosos artistas reconocidos en tarima. A continuación, te contamos todos los detalles de la apertura de la Copa del Mundo.

¿Cuándo es la ceremonia de apertura del Mundial 2022? Fecha

La ceremonia se realizará el domingo 20 de noviembre, antes de que se dispute el primer partido de la competición que protagonizarán Ecuador vs. Qatar.

¿A qué hora es la inauguración del Mundial?

El horario de inicio del espectáculo será las 10:00 a.m. de Perú, Colombia y Ecuador; 11:00 a.m. de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y 12:00 p.m. de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay.

¿Quién canta en la inauguración y qué artistas estarán?

J Balvin

BTS

Jung-kook

Black Eyed Peas

Nora Fatehi

Patrick Nnaemeka Okorie

Aisha

Trinidad Cardona

Davido

Cabe mencionar que también estaba voceada la cantante Shakira, pero esta habría rechazado la invitación por una ola de críticas que venía recibiendo en redes sociales, dado que gran número de aficionados argumentaba que no debería cantar en una país donde las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Además, no se respetan los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

La colombiana tiene experiencia cantando en mundiales, dado que estuvo presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Shakira en Alemania 2006

Shakira en Sudáfrica 2010

Shakira en Brasil 2014

¿Dónde ver la ceremonia de apertura y qué canales lo transmiten?

Perú: Latina TV, DirecTV Sports

Latina TV, DirecTV Sports Colombia: Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports

Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports Ecuador: Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF

Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF México: Televisa, Univision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports

Televisa, Univision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports Estados Unidos: Fox, FS1, Telemundo, Univision, Vix

Fox, FS1, Telemundo, Univision, Vix Bolivia: Unitel, Red UNO, Tigo Sports

Unitel, Red UNO, Tigo Sports Venezuela: Televen, IVC, DirecTV Sports

Televen, IVC, DirecTV Sports Paraguay: Telefuturo, SNT, Tigo Sports

Telefuturo, SNT, Tigo Sports Chile: Canal 13, TVN, DirecTV Sports

Canal 13, TVN, DirecTV Sports Argentina: TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública

TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública Brasil: TV Globo

TV Globo Uruguay: Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports.

¿El Mundial Qatar 2022 tiene un himno principal?

No existe una canción que represente toda la Copa del Mundo de este año. En esta oportunidad se optó por tener varias opciones que formen parte del evento.

“Hayya arhbohayya” (“Better together”), de Trinidad Cardona, Davido y Aisha

“Arhbo”, de Ozuna y Gims

“Light the sky”, de Balqees, Nora Fatehi, Rahma Riad y Manal

Calendario del Mundial Qatar 2022