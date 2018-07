Infantino sobre Rusia 2018: "Ha sido la mejor Copa del Mundo de la historia"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró en conferencia de prensa que Rusia 2018 ha sido "la mejor Copa del Mundo de la historia".

Al comienzo de la rueda de prensa de balance del torneo, Infantino aseguró: "Hace dos años, ya dije que esta sería la mejor Copa del Mundo, y hoy puedo asegurarlo. Ha sido la mejor Copa del Mundo y doy las gracias a todos los que han estado implicados en ello, a los aficionados y a los 32 equipos", indicó al comienzo de su alocución.

Infantino aseguró que ha sido una Copa del Mundo "fantástica e increíble", destacó el clima de pasión que se ha vivido en las gradas y agradeció a Rusia y al comité organizador la perfecta puesta en marcha del torneo y las infraestructuras que pusieron a disposición del Mundial.



"Lo más importante es que en todo el momento se ha hablado de fútbol. Cuando comencé mi mandato dije que quería traer el fútbol a la FIFA y acercar la FIFA al fútbol y eso se ha conseguido en esta Copa del Mundo" destacó.



El presidente de la FIFA se congratuló de que haya cambiado la percepción que se tiene de Rusia en todo el mundo gracias al Mundial.



"Rusia ha cambiado. Se ha convertido en un país de fútbol. Ha ayudado la actuación de su selección, pero también quedan unas infraestructuras, bellas y eficientes, que ponen a Rusia en el 'top' de los países de fútbol. Han invertido en el futuro", destacó.



"Además, ha cambiado la percepción del mundo de Rusia. Miles de personas han estado por toda Rusia. Han descubierto un bello país, extremadamente rico en cultura e historia. Ha sido una gran aventura para los aficionados. Y desde el comienzo al final se ha creado una gran atmósfera de amistad entre las aficiones", agregó.



Infantino justificó su aseveración porque ha habido "un 90 por ciento de ocupación en los estadios, siete millones de aficionados han pasado por las 'Fan Fest', se han batido récords de visitas a las páginas electrónicas del torneo, el VAR ha sido un gran, gran éxito y no ha habido ningún caso positivo de dopaje".



"Sé de lo que hablo, porque ese ha sido mi trabajo. He estado en la organización de la Champions y otros muchos torneos y no he visto nunca este nivel de excelencia", aseguró.



