La influencia argentina en Inglaterra: "Pochettino es el arma secreta"

Cuatro por 23 es 92. Esa debería ser la cantidad de jugadores disponibles para disputar las semifinales del Mundial Rusia 2018. Sin embargo, son 91, ya que la selección de Croacia expulsó a Nikola Kalinic, delantero de Milan, en la antesala del partido contra la Argentina. 40 de esos futbolistas -es decir el 44%- juegan en la Premier League. Y nueve de esos 40 -casi el 25% de la fábrica inglesa- son jugadores de Tottenham Hotspur. Sí, el DT que más jugadores preparó para la etapa final de la Copa del Mundo es argentino y se llama Mauricio Pochettino.

El DT oriundo de Murphy, provincia de Santa Fe, se convirtió en un protagonista principal de esta Copa del Mundo, pese a que no le tocó participar en ningún rol. Y no solo por la cantidad de jugadores que aportó (fueron 12 en total, más allá de los nueve semifinalistas), sino además porque en Inglaterra aseguran que el seleccionado inglés tiene mucha influencia suya.

El propio entrenador inglés, Gareth Southgate, lo reconoció el año pasado en una entrevista: "Pochettino es el arma secreta de la selección de Inglaterra". En ese momento, el seleccionador, que se hizo reconocido en la Copa del Mundo por usar chalecos, explicaba que su colega argentino había sido fundamental para que Harry Kane, goleador del equipo y revelación de la Premier League, alcanzara su mejor forma física y futbolística.



"Harry (Kane) se perdió algunas concentraciones por una lesión, pero se veía desde el principio que era un jugador excepcional", reconoció Southgate en 2017. Eso sí, el delantero del Tottenham no era titular en su Sub 21. "Él no era muy diferente a cómo es ahora, pero en ese momento Saido Berahino era excepcional para nosotros, Estaba en West Brom, jugando en la Premier League y marcando goles", explicó.

Pero, ¿cuál fue la influencia de Pochettino en el delantero inglés? "El mayor cambio fue físico. Desde que Mauricio llegó al equipo, el entrenamiento mejoró al plantel y Harry se benefició de eso. Se ve fuerte, delgado, un poco más rápido y más preciso. El mayor cambio fue físico, y eso tuvo efecto en tu mentalidad. Si sabes que estás en buenas condiciones físicas, mentalmente estás en un lugar mejor", apuntó Southgate.

Además, reconoció que ese trabajo no solo hizo efecto en Kane, sino en todos los jugadores que estuvieron bajo su órbita. "Fue lo mismo en Southampton. Sé que Jesús (Pérez), el asistente de Mauricio, está a cargo de esa área del entrenamiento, y notamos una diferencia marcada que les permitió hacer el juego de presión que quieren imponer", apuntó el seleccionador. "Hubo un cambio visible en todos los jugadores de los Spurs por el entrenamiento de Pochettino", sentenció.



Además de Kane, Pochettino entrena a otros semifinalistas: cuatro jugadores de Inglaterra (Dele Alli, Eric Dier, Danny Rose y Kieran Trippier), tres de Bélgica (Toby Alderweireld, Moussa Dembele y Jan Vertonghen) y uno de Francia (Hugo Loris). De los jugadores que pasaron por el Mundial y que ya no están en carrera, también dirige en Tottenham al colombiano Davinson Sánchez, al coreano Son Heungmin y al danés Christian Eriksen.

