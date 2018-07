Inglaterra vs. Croacia: los cinco grandes duelos del estelar cotejo

La segunda semifinal del Mundial de Rusia 2018, entre las selecciones de Croacia e Inglaterra, dejará grandes duelos individuales en el estadio de Luzhniki. Zlatko Dalic y Gareth Southgate dispondrán sus piezas para tratar de ganar la batalla táctica y, con ella, una plaza en la final de este domingo.

1. Modric y Alli, la magia

La creatividad en los bandos croata e inglés pasa por los pies de Luka Modric y Dele Alli.



El centrocampista del Real Madrid, premiado en tres ocasiones como el mejor del partido, es el "capitán y el líder" del cuadro ajedrezado; un factor diferencial del medio en adelante, valioso como goleador -es el máximo realizador de su equipo- y como asistente.



El talentoso jugador del Tottenham, en cambio, busca su plenitud física después de haber superado un leve problema físico durante la fase de grupos. Suma tan solo 238 minutos en Rusia, repartidos en tres encuentros, pero en el último compromiso de los Tres Leones, en cuartos de final ante Suecia, mostró su valía.



Cerró el choque con un cabezazo que lo anuncia presto para la semifinal. Como Modric en Croacia, Dele Alli está llamado a capitalizar el juego de la selección inglesa.

Southgate confía en su eclosión para que Inglaterra salga vencedora de su primera semifinal mundialista en los últimos 28 años. En 1990, Dele Alli (1996) ni siquiera había nacido.

2. Henderson y Rakitic, el equilibrio

Rakitic. (Foto: AFP)

El Croacia-Inglaterra se anuncia como una disputa por el balón.



El empeño de Zlatko Dalic es que Luka Modric e Ivan Rakitic sean muy protagonistas con la pelota, que marquen el tempo y escojan los momentos de velocidad y de pausa.



El técnico inglés Southgate destacó, de hecho, la fortaleza que al cuadro centroeuropeo le concede el equilibrio de Ivan Rakitic, aunque Milan Badelj, Marcelo Brozovic o Mateo Kovacic pueden ser también otros grandes intérpretes para el bando croata.



Para la lucha por el centro del campo, el conjunto isleño propone una línea de cinco jugadores, con Kieran Trippier y Ashley Young en los flancos, Jordan Henderson como director y Jesse Lingard y Dele Alli como interiores. La respuesta de Southgate pasaría, por tanto, por la velocidad y el vértigo, aunque cabe la posibilidad de que decida dar entrada a Eric Dier para reforzar la zona central, ahí donde Ivan Rakitic equilibra a la selección de Croacia.

3. Lovren vigilará a Kane

Harry Kane. (Foto: EFE)

La amenazante figura de Harry Kane no intimida a la selección croata. Saben que el capitán inglés es el máximo realizador del certamen, con seis tantos -tres de ellos de penalti-, pero saben también que no marca en jugada desde la segunda jornada de la fase de grupos, ante la escuadra de Panamá.



El atacante del Tottenham gritó cinco goles en la primera fase: dos en el partido inaugural ante Túnez y tres más en el segundo compromiso de los 'Tres Leones', ante el bando panameño -dos de ellos fueron desde los once metros-.



En el cruce de octavos de final ante la selección de Colombia volvió a mostrarse acertado desde el punto de penalti.



Por su buen curso en la Premier League, en cualquier caso, Harry Kane se presenta como el principal argumento ofensivo del conjunto inglés. El técnico bosnio Zlatko Dalic exigirá al central del Liverpool Dejan Lovren que extreme su vigilancia sobre el delantero.

4. Mandzukic y Kramaric, una posible doble amenaza para Stones

Mandzukic. (Foto: Reuters)

Gareth Southgate será, presumiblemente, fiel a su trabajado 3-5-2 y es que la fiabilidad de Kyle Walker, John Stones y Harry Maguire como centrales anuncia apriori una primera línea inamovible.



Teniendo esto en cuenta, Zlatko Dalic valora la idoneidad de tocar levemente su esquema y juntar en el frente del ataque a Mario Mandzukic y a Andrej Kramaric.



Este lunes comparecieron juntos en rueda de prensa.



"¿Es un indicativo de que jugaréis los dos?", le preguntaron al atacante del Juventus.



"Es una posibilidad, pero todavía es demasiado pronto para saberlo. El técnico decidirá", dijo.

5. Pickford y Subasic, indiscutibles

Pickford . (Foto: Reuters)

A sus 33 años, instalado ya en el ocaso de su carrera, Danijel Subasic compite en el Mundial de Rusia con el deseo de honrar la memoria de su amigo Hrvoje Custic.



"Forever 24" es el mensaje que esconde bajo su camiseta titular el portero croata, ídolo para su país por sus decisivas intervenciones en las tandas de penaltis de octavos y cuartos de final, ante Dinamarca y la anfitriona Rusia.



El 29 marzo de 2008, con 24 años, Custic falleció de manera trágica al chocar contra un muro cercano a la banda mientras peleaba un balón con un contrario durante un partido de la Primera División croata con el NK Zadar.



Su recuerdo acompaña en cada envite a Subasic, quien se convenció para brindar a su amigo al menos otra noche mágica.



"Solo tengo un pequeño edema en el muslo derecho. Creo que llegaré al partido", anunció.



Si con 24 años falleció Hrvoje Custic, también con 24 Jordan Pickford enterró cualquier debate sobre la portería inglesa. Sus actuaciones en Rusia están resultando capitales. "Está jugando y demostrando la confianza que todos tenemos en él. En mi opinión, tiene todo lo que buscamos en los porteros jóvenes de cara al futuro, por todos sus atributos. Ha hecho paradas importantes en momentos decisivos y su agilidad y velocidad son muy valiosas. Además, es habilidoso en el juego con los pies", destacó Southgate.

(EFE)

