El árbitro turco Cuneyt Cakir fue designado para dirigir el partido entre Croacia e Inglaterra, la segunda semifinal de Rusia 2018, que se disputará este miércoles en el estadio Luzhniki de Moscú.

Cakir estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Bahattin Duran y Tarik Ongun. El holandés Bjorn Kuipers será el cuarto árbitro del duelo.

El otomano ha dirigido los encuentros Marruecos vs. Irán (0-1), por el grupo B; y el Nigeria vs. Argentina (1-2), por el grupo D. Además, fue cuarto árbitro en el Rusia vs. Egipto (3-1), en el grupo A.

Inglaterra vs. Croacia: en Luzhniki por semifinales del Mundial Rusia 2018. (Video: El Comercio / Foto:AFP)

Cakir ha dirigidó la final de la Champions League entre el Barcelona y la Juventus del 2015. Esta temporada arbitró en la vuelta de las semifinales de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern.

Esta es su segunda Copa del Mundo, ya que participó en el Mundial de Brasil, donde dirigió la semifinal entre Holanda y Argentina, entre otros partidos.