Cada vez que se recuerde el histórico gol de Mandzukic ante Inglaterra, ese que metió a Croacia en su primera final de un Mundial, en Rusia 2018, el nombre de Yuri Cortez también tomará protagonismo como si se tratara de un balcánico más.

El delantero de la Juventus puso el 2-1 a los 109 minutos, cuando parecía que el segundo finalista salía de los penales. En la celebración, una marea croata 'sepultó' a Cortez, fotógrafo de AFP que se encontraba en esa esquina, sacando imágenes y, a pesar de su experiencia, no pudo advertir lo que se le venía.

"No me esperaba que esto sucediera… Pensé en cambiar la cámara, el lente angular, porque se estaban acercando los jugadores, pero no imaginé que todos los demás iban a venir y caerme encima", narra Yuri Cortez, quien estuvo en el momento y lugar correcto para pasar a la historia.

¿Pero quién es Yuri Cortez? Para empezar hay que decir que es salvadoreño y hace 7 años radica en México, por lo que ayer, en la efervescencia del Inglaterra-Croacia y, apremiados por la inmediatez de las redes sociales, la informaciones señalaban que Cortez era del país tricolor.

Durante las celebraciones por el 2-1 ante Inglaterra, todos los futbolistas de Croacia se arrojaron encima de un reportero gráfico. Fue el suceso más curioso de las semifinales de Rusia 2018. (Autor: FIFA / Fuente: DirecTV Sports)

Entre sus experiencias deportivas, Yuri Cortez, con la credencial de AFP en el pecho, ha cubierto cuatro mundiales, Juegos Olímpicos, Copas América, Confederaciones, entre otros eventos.

"Nunca me había pasado algo de esta naturaleza… En la Copa Confederaciones en Brasil, sí me tocó un festejo muy grande cuando España dejó fuera a Italia por la vía de los penales (…) pero nunca me tocó que se vinieran encima y celebraran tan fuerte, tan emocionados", agrega en su narración Cortez, quien por algunos minutos se sintió un croata más.

El fotógrafo de la AFP Yuri Cortez quedó atrapado bajo una montaña de jugadores croatas que celebraban el gol de la victoria por 2-1 ante Inglaterra que llevó a la final de Rusia 2018 con Francia al equipo balcánico y "ni siquiera se dieron cuenta que estaba allí sepultado".

Cortez relató que la graciosa situación se produjo en el Estadio Luzhniki de Moscú tras el tanto de Mario Mandzukic en la prórroga cuando los futbolistas titulares y los suplentes balcánicos formaron una pira humana bajo la cual quedó el reportero gráfico.

"Estaban muy felices y ni siquiera se percataron que estaba ahí abajo atrapado", dijo Cortez, cuyas imágenes recorrieron el mundo a través de la transmisión de la televisión.

Una vez que se dieron cuenta que el fotógrafo estaba abajo "me preguntaron cómo estaba, uno de ellos recogió los lentes y otro me dio un beso", el defensa Domagoj Vida.

Cortez, fotógrafo de la oficina de la AFP en México, señaló que todo comenzó cuando los croatas empezaron a juntarse en la celebración cerca del banderín de un córner y luego se sumaron los suplentes que formaron una pira humana con él abajo hasta que por fin pudo salir sin consecuencias.