Inglaterra enfrenta a Suecia, por un lugar en las semifinales del Mundial Rusia 2018, y aunque algunos pueden sorprenderse de ver a los escandinavos en la fase de los mejores ocho, el defensor inglés John Stones advirtió que no se los puede subestimar.



El hecho de que Inglaterra necesitó ir a la prórroga y llegar hasta los penales para derrotar a Colombia en los octavos de final muestra lo pareja que es la mitad supuestamente más fácil del cuadro, a pesar de que no tiene a los mayores favoritos.

"No hay partidos fáciles. Creo que si dices que un partido de cuartos de final de un Mundial es fácil eres bastante estúpido", apuntó Stones.

"Tienen mucha calidad, juegan muy estructurados desde atrás. Sabemos a lo que nos enfrentamos. A veces estos equipos pueden pasar inadvertidos, pero no hay duda de que es un buen equipo. No estaría donde están si no lo fuera", agregó el central del Manchester City.

Lo más destacado de Suecia hasta el momento en el Mundial se vio en la goleada 3-0 ante México para terminar liderando el Grupo F. Poco días después, el equipo dirigido por Janne Andersson ganó 1-0 a Suiza en octavos de final.

Suecia ha disfrutado de algunas memorables actuaciones mundialistas en el pasado: llegó a la final del torneo como local en 1958, donde perdió contra Brasil, y a las semifinales en 1994, donde nuevamente los sudamericanos terminaron con sus sueños.

El capitán sueco Andreas Granqvist no está preocupado de que Inglaterra tenga una mayor posesión del balón el sábado y espera que su equipo se mantenga fiel a un estilo comprobado.

"Si nos fijamos en los partidos que hemos jugado, el rival ha tenido más posesión del balón que nosotros, pero hemos creado más oportunidades peligrosas", dijo Granqvist.

"Así es como jugamos, esto es lo que tenemos que hacer, esta es nuestra fortaleza (...) Esta es la forma en que tenemos éxito y vamos a continuar de esta manera", añadió.

Inglaterra podría sufrir para este partido la baja del delantero suplente Jamie Vardy, quien tiene una lesión en la ingle, pero espera que un golpe en un tobillo no margine al lateral izquierdo Ashley Young y que la lesión en un muslo del mediocampista Dele Alli tampoco sea un problema importante.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en un partido definitorio fue en la Eurocopa del 2012, cuando la Inglaterra de Roy Hodgson ganó 3-2 gracias a un gol de Danny Welbeck.

En general, en 24 enfrentamientos, Inglaterra ha ganado ocho, perdido siete y empatado nueve.

Inglaterra: Jordan Pickford - Kieran Trippier, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Ashley Young - Jesse Lingard, Jordan Henderson, Dele Alli - Raheem Sterling, Harry Kane.



Suecia: Robin Olsen - Emil Krafth, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist (cap), Ludwig Augustinsson - Viktor Claesson, Sebastian.