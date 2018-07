Inglaterra y Suecia abrirán la jornada de cuartos de final de este sábado (9:00 p.m. hora peruana) del Mundial Rusia 2018. El partido se disputará en el Samara Arena.

Inglaterra parte como favorita en este duelo. Con Harry Kane, goleador del Mundial con 6 tantos, en el ataque, el conjunto de 'Los tres leones' buscará volver a unas semifinales.

En octavos de final, Inglaterra eliminó a Colombia en tanda de penales. Mientras que Suecia dejó en el camino a Suiza, luego de imponerse por 1-0.

Inglaterra vs. Suecia: horarios en el mundo

Costa Rica - 8:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Panamá - 9:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 10:00 a.m.

Venezuela - 10:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Paraguay - 10:00 a.m.

Chile - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Brasil - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

España - 6:00 p.m.

Francia: 6:00 p.m.

Canales del Inglaterra vs. Suecia

Perú - Latina, DirecTV y TV Perú

Colombia - Caracol, RCN, DirecTV Sports

Argentina - Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports

México - SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca

España - Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad

Uruguay - Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A.

Chile - Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports

Costa Rica - Teletica, Sky, Movistar

Ecuador - RTS, DirecTV Sports

Estados Unidos - FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

El Inglaterra vs. Suecia será arbitrado por el holandés Björn Kuipers.

Posibles alineaciones del Inglaterra vs. Suecia

Inglaterra: Jordan Pickford - Kieran Trippier, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Ashley Young - Jesse Lingard, Jordan Henderson, Dele Alli - Raheem Sterling, Harry Kane.



Suecia: Robin Olsen - Emil Krafth, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist (cap), Ludwig Augustinsson - Viktor Claesson, Sebastian.