Pese a la clasificación a octavos de final del Mundial Rusia 2018, tras la derrota de México por 3-0 ante Suecia, los principales medios aztecas criticaron a los jugadores del 'Tri'.

Las portadas de los principales medios mexicanos señalaron que su selección clasificó gracias a que Corea del Sur derrotó por 2-0 al vigente campeón, Alemania. Aquello generó la molestia de Javier 'Chicharito' Hernández, quien hizo su descargo a través de Instagram.



Ante ello, Javier 'Chicharito' Hernández envió un mensaje a través de su cuenta de Instagram resaltando que la selección mexicana pasó a octavos de final gracias a su esfuerzo y pidió a la afición que los acompañe.

"No pasamos gracias a Corea, clasificamos gracias a nuestro trabajo.

No perdimos por pendejos, de hecho clasificamos y ganamos conciencia porque tuvimos un gran rival y mentalmente vimos donde mejorar. Queda claro que tenemos todo para ganar y seguimos trabajando sobretodo en lo mental y emocional. Disfrutemos la clasificación y aprendamos de los errores. Apóyanos aunque no nos vaya como tú quisieras", fue el mensaje de Javier 'Chicharito' Hernández.