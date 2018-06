Selección argentina: la emotiva carta de Manuel Lanzini a la albiceleste

Manuel Lanzini compartió una emotiva carta a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde agradece tanto a sus compañeros de la selección argentina como a los hinchas que le hicieron llegar mensajes positivos tras su lesión. El volante quedó descartado para afrontar el Mundial Rusia 2018 luego de sufrir una lesión a la rodilla derecha.

“Esta publicación es para decirles que más allá del sufrimiento y dolor que siento por lo que me pasó, por estar tan cerca de cumplir el sueño que tanto soñé de chico que era jugar un mundial, a no poder hacerlo. Más allá de todo esto, estoy muy agradecido a ustedes de haberme mandando tan lindos mensajes de apoyo, de cariño y de buenas energías”, explicó el mediocampista.

Manuel Lanzini envió sus mejores deseos para quienes representarán a la selección argentina en la Copa del Mundo, recalcando la obtención de los objetivos propuestos para este torneo

“Agradecer a mi familia que siempre ve un lado positivo a esto y eso me hace muy bien y por contenerme. Quiero agradecer también a mis compañeros que se encargaron de hacer todo lo posible para que me sienta bien y que no pase un día tan doloroso. Mandarles también muchas fuerzas y que ojalá puedan lograr el objetivo se planteó desde un principio”, sentenció el volante.

Manuel Lanzini quedó descartado del Mundial Rusia 2018, debido a la rotura de ligamentos en la rodilla derecha. Jorge Sampaoli, técnico de la selección, convocó de emergencia a Enzo Pérez para cubrir el lugar del jugador del West Ham de Inglaterra.