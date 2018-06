Isco celebra la llegada de Lopetegui: "Es un grandísimo entrenador"

Isco Alarcón, centrocampista internacional del Real Madrid, mostró su satisfacción por la elección de Julen Lopetegui como nuevo entrenador, después de haber sentido siempre su confianza en las categorías inferiores de la selección española y la absoluta.

"Es una buena noticia", aseguró Isco desde el lugar de concentración de la selección española que abandonó el pasado miércoles Lopetegui tras ser destituido como seleccionador.

Isco. (Foto: EFE)

"Es un entrenador que conozco desde hace muchísimos años, he coincidido en prácticamente todas las categorías inferiores de la selección con él y en los momentos que no he tenido protagonismo en mi equipo me ha dado confianza", recordó agradeciendo la confianza que siempre le dio Lopetegui hasta cuando no era indiscutible en el Real Madrid. "Es un grandísimo entrenador".



España igualó 3-3 con Portugal de Cristiano Ronaldo, quien anotó tres goles. Isco fue uno de los más destacados del encuentro.



El próximo partido de España será contra Irán el próximo miércoles 20 de junio en el estadio Kazán Arena.

(EFE)

