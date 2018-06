Islandia: ¿cuál es el origen del famoso "aplauso de trueno"?

Con una población de alrededor de 330.000, Islandia es el país más pequeño cuya selección llegó al Mundial Rusia 2018.

Pero sus fanáticos no pasan desapercibidos, al contrario, llaman mucho la atención por la estridente manera con que animaron a los suyos en su debut frente a Argentina, que terminó en un empate 1-1.

Lo mejor de los islandeses es el "aplauso de trueno", una rutina sincronizada que los hinchas islandeses ya habían llevado a la Eurocopa de Francia hace dos años.

¿Pero es originalmente suyo?



Mientras que el mundo se maravilla tanto por el desempeño del equipo como por la coreografía de los fanáticos, surge la disputa sobre el verdadero origen del "aplauso de trueno".

A menudo se lo compara con un canto de guerra vikingo, pero es probable que sus raíces se encuentren más al sur.



¿La verdadera madre del canto?

Los fanáticos más fieles del equipo nacional de Islandia, conocidos como tolfan, admiten alegremente haber robado la idea del aplauso de hinchas rivales.



Arni Gunnarsson, un tolfan, le dijo al sitio web de fútbol Bleacher Report que la coreografía fue importada de los hinchas del equipo islandés Stjarnan, cuando jugó contra el escocés Motherwell en un partido de clasificación de la Liga Europa en 2014.

"Viene, básicamente, de Escocia. No es que hubiéramos inventado la rueda... simplemente la perfeccionamos", dice Gunnarsson.

Los fanáticos del equipo escocés Motherwell enseñaron a los islandeses el canto. (Foto: Getty Images)

"Los fanáticos de Motherwell comenzaron haciendo este aplauso y los hinchas de Stjarnan se inspiraron y lo replicaron en los juegos locales".



Desde Stjarnan, el hábito se extendió a la selección nacional, cuya impresionante carrera hasta los cuartos de final de la Eurocopa 2016, incluyendo un empate con Portugal, que saldría campeón, y una victoria por 2-1 sobre Inglaterra, le dio al "aplauso de trueno" la exposición que necesitaba para convertirse en global.



Por lo tanto, está claro de dónde la hinchada islandesa sacó la idea, pero el aplauso de trueno puede tener orígenes aún más remotos.

El representante de los fanáticos de Motherwell, Dave Wardrope, refuta cualquier acusación de plagio.



Le dijo al diario The Guardian en 2016: "Hace algunos años que es popular aquí, pero no estoy muy seguro de cuándo comenzó".



"Nadie está seguro, pero no creemos que nuestros fanáticos lo hayan tomado de los simpatizantes de otro club. Lo inventaron ellos mismos".



La grabación de los fanáticos de Motherwell haciendo el "aplauso de trueno" es de 2013, anterior a la versión de Islandia, pero de ninguna manera es el primer ejemplo de la coreografía.



¿Una variante del sur?

En la competencia por ser el primero en hacer el "aplauso de trueno", otros clubes reclaman ese honor y sus fanáticos han estado publicando videos de YouTube como prueba.

Los fanáticos del equipo inglés Middlesbrough también reclaman la autoría de la rutina. (Foto: Getty Images)

Los seguidores de la liga inglesa señalan un video que muestra a los suyos haciendo lo que es inconfundiblemente un "aplauso de trueno", pero en 2013.



Pero los del francés Lens reclaman un precedente aún más antiguo.



Dicen que han estado haciendo una rutina similar durante casi dos décadas.

Alternativa espartana

Pero ¿podría Hollywood ser la verdadera fuente de la demostración?



La película "300", de 2007, protagonizada por Gerard Butler muestra un canto similar.

Butler, interpretando al general espartano Leonidas, llama a sus tropas: "Espartanos ¿cuál es su profesión?".

¿Podría la película "300" sobre los guerreros espartanos ser la verdadera inspiración para el "aplauso de trueno"? (Foto: AFP)

Responden empujando sus lanzas en el aire y emitiendo una serie de gruñidos marciales intimidatorios: "¡Huh! ¡Huh! ¡Huh!".



Suena muy similar al "aplauso de trueno", pero le falta la particular coreografía de palmas.



Pero por ahora, independientemente de si el aplauso se originó en Francia, Inglaterra, Escocia o incluso la antigua Grecia a través de Hollywood, todo el mundo observará y escuchará solo a un grupo en la del Mundial 2018 en Rusia: Islandia.

