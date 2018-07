Iva Olivari, la mujer que hace historia y se sienta en el banco de Croacia

"Yo fui discriminada. Claro que he oído todo tipo de comentarios del estilo 'ella no debería estar allí' o 'sería mejor si su puesto fuese de un hombre, ella no sabe de fútbol'. Pero esos comentarios no me importan, me dan igual". Lo dice Iva Olivari, la primera mujer en sentarse en un banco de suplentes en un Mundial. Ella hace historia, al igual que su selección, Croacia, que está a un paso de llegar por primera vez a la final de la Copa del Mundo. Es la manager del seleccionado y logró, por pedido de los propios futbolistas, estar a su lado en los estadios.

Tía Iva", es el apodo que los jugadores le pusieron a esta mujer de 49 años que acompaña al seleccionado desde hace varios años. Tuvo una prometedora carrera jugando al tenis, pero una lesión rompió con su ilusión. Había sido campeona Sub-14 con la ex Yugoslavia y se había dado el lujo de vencer, nada menos, que a Steffi Graf (ganadora de 22 Grand Slam). Dejó el tenis por una lesión en su muñeca.

De allí saltó al fútbol. Después de que Croacia proclamase su independencia en 1991 y se produjera la desintegración de Yugoslavia, la federación croata se convirtió en el órgano rector del fútbol. Ella desembarcó allí en 1992, justo cuando FIFA la admitió como participante. Fue Davor Suker, actual presidente de la Federación y héroe de su selección en el Mundial 1998, quien le dio el puesto de mánager.

Olivari junto a Rakitic y Mandzukic.

Olivari es la encargada de organizar los viajes del equipo, los traslados, administrar entrenamientos, los partidos, coordinar cuestiones logísticas, la infraestructura de los hospedajes, y gestionar la comunicación con la FIFA. Fue quien presentó el búnker en la ciudad de Roschino, a 70 kilómetros de San Petersburgo, como base para este Mundial. Allí consiguieron un estadio con todas las facilidades para el conjunto balcánico. "Soy la reina de los papeles", se define, en un tono de broma.

Está siempre al lado del equipo. En Rusia acompañó en todo momento al plantel, desde los entrenamientos hasta los partidos. Es una de las primeras en bajar del colectivo que traslada a los futbolistas y una de las últimas en irse. Es más: dio la cara en el momento más complicado de Croacia en esta Copa del Mundo, cuando Zlatko Dalic, técnico del equipo, decidió echar del plantel a Nikola Kalinic. Esa determinación la tomó en conjunto con la mánager del equipo.

Pero su función va mucho más allá de todas las cuestiones operativas. Es querida por todos los jugadores y el cuerpo técnico. Hasta se la ve charlando con Dalic durante los partidos. "Es una persona estupenda, nuestro ángel de la guarda. Todos la queremos mucho", dijo Danijel Subasic, arquero del equipo croata.

No es el primer Mundial de Olivari acompañando al equipo. Ya formó parte de la delegación en Brasil 2014, aunque en aquella oportunidad le tocó mirar los partidos desde la tribuna. Su primer partido en el banco fue durante la Eurocopa 2016. Croacia llegó a octavos y Portugal (luego campeón) lo eliminó con un gol de Quaresma en el alargue. "Fue muy emocionante estar allí. Es impresionante acompañar al equipo desde adentro y ver el fútbol desde otra perspectiva", dijo en ese entonces.

Iva Olivari es una de las pocas mujeres que ocupan esa posición tan importante en un seleccionado. "Me gustaría ver muchas más mujeres dentro y fuera del césped. Podemos hacer muchas cosas. No es necesario salir a jugar para estar representadas en el fútbol", dice. "Hay infinidad de aspectos en los que las mujeres pueden intervenir para mejorar el desarrollo del fútbol", agrega la Tía Iva.

Con activa participación en las redes sociales, Olivari suele publicar fotos con los futbolistas o mensajes. Luka Modric, Mario Mandzukic o Ivan Rakitic son los que suelen aparecer. "Familia", escribió en una de las imagenes que publicó en su cuenta de Instagram antes de que comience el Mundial. Es la foto oficial del equipo croata con todo el cuerpo técnico.

El abrazo entre Modric y Olivari, luego de la clasificación de Croacia a la semifinal del Mundial.

"Creo que nuestro momento ha llegado y vamos a hacer cosas increíbles en este Mundial", declaró en la previa al comienzo de la Copa del Mundo. Croacia está, por segunda vez en su historia, en una semifinal. Esta tarde, ante Inglaterra, buscará el pase a la definición del torneo, donde ya espera Francia. Ella es parte fundamental de este proceso y, sentada en primera fila, buscará hacer historia.

