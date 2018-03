Está cerca de cumplirse 40 años del primer título mundial de Argentina y a la vez de la derrota más humillante y dolorosa en la historia de la selección peruana.

En la Copa del Mundo 1978, Argentina -equipo sede del torneo- se coronó campeón luego de vencer en la final a Holanda. Pero antes dejó en el camino a Perú. Lo goleó 6-0. El resultado fue escandaloso y desató miles de sospechas.

Durante muchos años se habló de un supuesto arreglo entre militares (Francisco Morales Bermúdez y Rafael Videla) y hasta tratos por debajo de la mesa para que Argentina salga vencedor. Todo quedó en suposiciones.

Sin embargo, la historia podría tomar un giro radical con una declaración seria de José Velásquez, ex integrante de aquella selección peruana, que fue vapuleada por Argentina en la ciudad de Rosario.

El popular 'Patrón' explicó en una entrevista con el diario "Trome" que seis de sus compañeros de equipo "se vendieron" en dicho compromiso. Hasta reveló el nombre de cuatro de ellos. Destaca el de Ramón Quiroga, ex portero de la Blanquirroja y actual panelista deportivo.

"Es una realidad que los dirigentes se vendieron y muchos han investigado, hay hasta libros escritos. Que no tenga pruebas, no quiere decir que no haya pasado. Y seis jugadores también se vendieron. Solo puedo nombrar a cuatro, porque hay otros dos que son famosos y les puedo dañar sus carreras. Los que se vendieron fueron Rodulfo Manzo, Raúl Gorriti, Juan José Muñante y Ramón Quiroga", señaló sin tapujos el ex mediocampista peruano.

Cabe precisar que previo al inicio de aquel cotejo, José Velásquez le pidió al técnico nacional que no alineara a Ramón Quiroga porque era argentino y eso podía ser contraproducente, ya que jugaba ante su país natal y en la ciudad que lo vio crecer.

"¿Por qué queríamos que no atajara Quiroga? Era argentino y lo iban a abordar, amenazar y queríamos protegerlo de alguna manera. Seis jugadores nos reunimos para decirle al técnico Marcos Calderón que no atajara Ramón Quiroga y aceptó. Al día siguiente, lo primero que hace, es ponerlo. ¿Qué puedes pensar? ¿Se vendió o no?", enfatizó.