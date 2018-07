Julio Baptista atendió a El Comercio y envió un mensaje a Neymar

La sonrisa de Julio Baptista no ha cambiado. De hecho, uno lo ve y siente que no es un ex jugador de fútbol. Físicamente luce igual que cuando rompía las redes del Real Madrid. Con 36 años es un ex jugador y un FIFA Legend, aunque muchos jugadores sigan vigentes en las grandes ligas de Europa con mayor edad.

El brasileño que ganó la Copa América 2007 y fue parte del equipo verdeamarelo que jugó el Mundial Sudáfrica 2010 -donde fue eliminado por Holanda en cuartos de final- llegó al parque del fútbol de la FIFA ubicado en pleno centro de la Plaza Roja de Moscú para atender niños rusos, jugar un poco de fútbol y alegrar el domingo de decenas de familias. Así nomás no se ve a un jugador de Brasil que jugó en las filas equipo más grande del mundo.

Baptista ha observado el Mundial de cerca y prácticamente no se ha perdido un solo partido. Pero al parecer todavía no ingresa al mundo de las redes sociales. Cuando se presentó la oportunidad, le pregunté qué le pareció el mensaje que escribió Neymar en sus redes sociales luego de la eliminación contra Bélgica. "Es difícil encontrar fuerzas para jugar al fútbol", publicó el crack del PSG en su cuenta de Instagram.

"¡Hombre!, ¿fuerzas para seguir jugando al fútbol?", me dice sorprendido. "Sí, eso fue lo que escribió", respondo. Julio piensa en lo que va a decir. No se cree que Neymar no encuentre fuerzas, a los 26 años, para seguir compitiendo.

"Yo no pienso así. Desilusiones todos tenemos todo el tiempo. Es muy difícil perder un Mundial. Pero la vida sigue. Hay que seguir adelante. Su vida no va a terminar por perder un Mundial. Él es un jugador y tiene mucho por delante, mucho por hacer. Tanto en su equipo como en la selección de Brasil. Espero que lo entienda así”, nos dice Julio Baptista.

Neymar es el futbolista con mayor potencial a ser la máxima figura del fútbol mundial durante varios años. Llegará un momento en que Cristiano Ronaldo y Messi dejen de jugar al mismo nivel de siempre -de hecho lo demostraron en la Copa del Mundo al ser eliminados en octavos de final- para darle lugar al crack brasileño. Todo está en su mente.