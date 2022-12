Kylian Mbappé ya posee una Copa del Mundo en su vitrina y es la de Rusia 2018, pero apunta a conseguir otra y, por ahora, va por el buen camino. La selección de Francia avanzó a los cuartos de final tras vencer (3-1) a Polonia con dos goles del popular ‘Donatello’ quien fue elegido como la figura del compromiso.

El delantero de los ‘Blues’ señaló que este año su menta ha estado puesta en esta torneo. “Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición. Me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me fijé, aunque todavía está lejos”, mencionó.

Por otra parte, el atacante del París Saint-Germain reconoció que las virtudes de la selección de Polonia. El jugador señaló que la escuadra liderada por Robert Lewandowski complicó a su equipo y recalcó, que en estas instancias finales, los contrincantes son fuertes.

“No fue un partido fácil, el rival nos lo puso difícil. Pero hemos sabido controlar la situación y superar momentos complicados que tuvimos. Estamos felices de continuar la aventura”, explicó el futbolista de 23 años.

Es importante mencionar que Kylian Mbappé es, hasta el momento, el máximo artillero del Mundial de Qatar 2022. ‘Kiki’ suma cinco anotaciones en cuatro compromisos y puede seguir alargando. En Rusia 2018, el deportista registró cuatro goles.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Francia?

La selección de Francia jugará los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 este sábado 10 de diciembre contra el ganador de la llave entre Inglaterra y Senegal. El compromiso está pactado para las 2 p. m. (hora peruana) en el Estadio Al Bayt.