El Mundial Qatar 2022 ya tiene su primer himno nacional en donde tres artistas reconocidos darán voz a uno de los eventos más importantes del mundo que reunirá a millones de hinchas de diversas selecciones futbolísticas, quienes son las más destacadas en la disciplina deportiva. Es por eso que en esta nota te contaremos cómo se llama, cuál es la letra y cómo es el video oficial para el torneo mundialista que se desarrollará en el país árabe.

CÓMO SE LLAMA, LETRA Y VIDEO OFICIAL DEL MUNDIAL QATAR 2022

La trinitense-estadounidense Nicki Minaj, el colombiano Maluma y la libanesa Myriam Fares serán los grandes protagonistas de la inauguración este sábado del ‘FIFA Fan Festival’ de Doha, en el que se interpretará el primer himno de la fiesta, cuyo nombre es ‘Tukoh Taka’.

En este lanzamiento, ‘FIFA Sound’ cuenta con la colaboración de ‘Universal Arabic Music’ y ‘Republic Records’.

‘Tukoh Taka’, el último tema incluido en la banda sonora oficial del torneo, refleja el espíritu de la Copa Mundial y será interpretado por tres de las voces más populares del momento en el Parque Al Bidda de Doha, así como posteriormente en las gradas de los estadios de Qatar.

Con la unión de este trío se ha creado una especie de himno que pretende abarcar distintas culturas y géneros y reflejar la dimensión internacional de la Copa del Mundo y el carácter inclusivo del fútbol.

Esta es la letra oficial del primer himno del Mundial Qatar 2022, ‘Tukoh Taka’:

Tengo tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Ayo)

Me, soy Trini

Everyting di man have, dat a fi mi

¿Dónde está el dinero? Papi, gimme

Pretty face, ugly gyal can’t see me

Made that pretty **** just let me do my little shimmy

That little **** fat, but that waist still skinny

I’m so good that them men a get clingy

I’m even wetter when I do it with the henny (Ooh)

Wa-wa-wait, it’s a great night

Me and my girls turn up, it’s a date night

We got these **** so pressed, br-br-break lights

Them bars really ain’t hittin’ like a play fight

Yo, mira, mira, mira (Yeh)

Con mi copa amiga (Pah)

Loca, loca la vida (Sí)

Yo soy muy rica (Wuh)

Papel o plástica (Sah)

Som? say “football”, some say “soccer”

Likkle shot go block-a (Block-a)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Y?ah, Maluma, ba-ba-baby)

Grita si me pego lento a tukoh taka (Wuh)

Y esta es la vuelta cuando el perro ataca

Oro es lo que tiene abajo de esa bata

Mmm, qué lindo me trata (Ey)

Cuerpito 60-90 (Ah, ah)

Ella es gol al minuto 90 (What? 90)

No lo alquila ni lo pone en venta (Ah, ah)

Eso es lo que en el barrio comentan porque (Jaja)

Ah-ah, es ahí, la que anda por ahí

Quiere que lo mueva así, sí, sí, sí

Ah-ah, es ahí, la que anda por ahí

Quiere que lo mueva así, sí, sí, sí (Me gusta a mí)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Myriam, habibi)

Khalina kelna nghani

W nebni hwalayna jani

W el alam kelo yhani

W el sot yehla yaala

Khali el alam yesmaana

W taish el lahza maana

W el fifa btejmana

Dehket el deni btemla

Salam (Wait, wait, wait), essmaa

Salam, salam, salam, salam

Salam, alaykom

Khalo farha bidaykom

Abshiro bel kheir yijikom, yi-yi

Salam, alaykom

FIFA el hob tehdikom

W yharek amalikom, yi-yi (Mondial)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh, tukoh taka, tukoh tuh, ta-ta

Tukoh tuh, ta-ta, tukoh tuh, ta-ta (Yalla Sawa)

Este es el video del primer himno del Mundial Qatar 2022, ‘Tukoh Taka’.

QUÉ ES EL MUNDIAL QATAR 2022

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 será la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Se desarrollará desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar, que consiguió los derechos de organización el 2 de diciembre de 2010.

Faltan pocos días para el Mundial Qatar 2022 que se desarrollen los encuentros deportivos que serán transmitidos a nivel mundial e internacional, por la fama que este encuentro tiene entre los aficionados al fútbol.

El Mundial Qatar 2022 iniciará el 20 de noviembre y finalizará el 18 de diciembre, fechas en las que 32 países disputarán 64 encuentros para obtener la ansiada copa del mundo, que en su última edición fue alzada por Francia.

Será la tercera vez que el torneo se dispute en el continente asiático, tras la edición de 2002, jugada en Corea del Sur y Japón, y la de Rusia 2018, y la primera que se celebra en Asia Occidental. También por primera vez, el torneo tiene lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana, así como el de menor extensión territorial.