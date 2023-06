Marruecos eliminó a España en el reciente Mundial Qatar 2022 por cuartos de final, con una sobresaliente actuación de su portero Yassine Bounou, mejor conocido como ‘Bono’. El arquero marroquí que defiende los colores del Sevilla, en el Mundial, atajó dos penales ante España, lo que le ha valido todos los halagos y un premio MVP, el reconocimiento que se le da al deportista más destacado de un partido.

Meses después ha ese suceso, Yassine Bounou habló sobre la clave de ese suceso y su respuesta ha dejado a sorprendido a muchos. “Tuve una charla con el arquero de España antes de la tanda en el Mundial. Él tenía en la mano una lista con nuestros jugadores y a donde iban a patear. Me dijo: ‘voy a dejar el papel detrás del arco. No lo toques’. Le dije: ‘no te preocupes. No lo voy a tocar. Pero escóndelo bien. Je’. Cuando Sabiri vino a patear, le dije que cambie su disparo. Que patee a otro lado. Él asintió y metió su penal”, comentó el golero marroquí.





El actual entrenador de Vélez Sarsfield conversó en exclusiva con DT, donde recordó su paso por el Perú y no pudo evitar referirse a la actualidad de Christian Cueva.