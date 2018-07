Desde el punto de vista laboral, como una Copa del Mundo no hay nada. Basta con ver el Media Center, la cantidad de periodistas que uno se encuentra y el nivel de organización de la FIFA. Ni hablar de lo que se vive en los partidos, conferencias, zona mixta, etc. Antes del Colombia vs. Inglaterra, el centro de prensa del Spartak Stadium está abarrotado. Hay reporteros, comentaristas, fotógrafos, camarógrafos, voluntarios, invitados de la FIFA y una persona muy especial. Se llama Mona Hoobehfekraniana.

Vea también Diego Maradona se disculpó ante la FIFA tras comentarios sobre "robo" a Colombia en el Mundial

Estamos sentados en la misma mesa de trabajo. Ella se ubica frente a mí. Lleva puesto un velo y no quita los ojos de su computadora. Es una de las pocas fotógrafas mujeres dentro del inmenso salón de trabajo que ofrece el segundo estadio más importante de Moscú. Y mucho más que eso: no es solo una dama en medio de un centenar de hombres, es la primera fotógrafa iraní en asistir a un Mundial de Fútbol.

Para entender mejor su historia hay que hablar de las leyes de su país. En Irán las mujeres están prohibidas, desde 1981, de asistir a estadios o centros deportivos donde se disputen competencias masculinas. “Tengo experiencia tomando fotos pero solo eventos de mujeres. Fútbol femenino u otros deportes en el que solo estén mujeres. Nunca había tenido la posibilidad de tomar fotos en un partido de hombres y es increíble hacerlo por primera vez en el Mundial de Fútbol. Es una felicidad muy difícil de explicar”, dice Mona.

Vea también Mundial: recogen firmas para que FIFA revise partido entre Colombia e Inglaterra

Su idioma original es el persa, habla poco inglés. De hecho, un par de minutos después de iniciar nuestra conversación me pidió esperar unos segundos. Fue en busca de un amigo que hará las veces de traductor. Él no solo nos transmite mejor lo que quiere decir nuestra colega iraní, sino que cuenta lo importante que fue para ella pertenecer a la International Sport Press Association (AIPS por sus siglas en italiano). Hoobehfekraniana cuenta con credencial oficial de la FIFA, tiene acceso al campo de juego y observó un gol de Irán en los mundiales. Qué emoción. Y qué gol. El del último minuto contra Marruecos en duelo por el Grupo B.

“Fue muy emocionante porque fue la primera vez que estuve presente en un partido de hombres. Tomé las fotos y al mismo tiempo celebré. Mi familia está muy feliz por mí. Mis amigas también, aunque algunas están algo celosas [risas]”, cuenta la joven fotógrafa que no pasa de los 30 años.

Mona quiere que sus fotos sirvan como una llave que abra las puertas a aquellas mujeres que quieren ver un partido de fútbol masculino en Irán, bien sea como hinchas o periodistas. “Yo espero que pronto en mi país esta situación cambie. Estoy segura de que en algún momento todas las mujeres de Irán tendrán los mismos derechos. Que yo esté aquí es una prueba de que todo es posible”. Y sí, el Mundial es un sueño posible para todos. Para Mona lo fue.