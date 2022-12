Finalizó los octavos de final del Mundial Qatar 2022 y ya se conocen los emparejamientos de los cuartos de final. Hay dos representantes de la Conmebol, cinco de Europa, y uno de África, algo que no ocurría desde la clasificación de Senegal en la Copa del Mundo Corea y Japón 2002.

Los cruces serán: Argentina vs. Países Bajos, Brasil vs. Croacia, Francia vs. Inglaterra y Portugal vs. Marruecos. De los cuatro encuentros, solo tres serán transmitidos por Latina TV, canal peruano que compró los derechos de transmisión del Mundial. El partido que no será televisado es el de la canarinha.

