Qatar 2022 ingresa su etapa decisiva con Argentina , Francia , Marruecos y Croacia en pelea por el título. Se vienen las semifinales, que se disputarán entre martes y miércoles, con dos históricos, un habitual en las últimas citas y como siempre una sorpresa en el torneo. Y en el Perú muchas se preguntan lo mismo: ¿ Latina TV transmitirá las semifinales del Mundial? Conoce la respuesta a continuación.

Luego de generar polémica por no transmitir todos los partidos de fase de grupos y octavos de final, el ex canal 2 ha confirmado que pasará las dos semifinales de la Copa del Mundo. Esto quiere decir que Francia vs. Marruecos y Argentina vs. Croacia serán vistos en vivo y gratis en el país a través de señal abierta.

Argentina y Francia, que ha reencontrado a Olivier Giroud, autor del tanto en el triunfo contra Inglaterra (2-1) y goleador histórico de su selección (53 tantos), parten como favoritos hacia la final del próximo domingo. Pero Croacia y Marruecos no quieren ser invitados y ya han eliminado a fuertes candidatos.

¡Ellos son los cuatro mejores del MUNDO! ⚽️ Francia 🇫🇷, Marruecos 🇲🇦, Argentina 🇦🇷 y Croacia 🇭🇷 son los semifinalistas de #Qatar2022 . pic.twitter.com/zumvlvZVPY — Latina.pe (@Latina_pe) December 10, 2022

¿Latina pasará el tercer puesto y la final de Qatar 2022?

El canal de San Felipe ha anunciado que también transmitirá en vivo los duelos por el tercer y cuarto lugar del Mundial, así como la final del certamen.

La primera gran cita de esta última fase definitoria llega el martes con el partido Argentina - Croacia, y un atractivo duelo Messi-Modric. El miércoles, la segunda semifinal reserva un Francia-Marruecos en el que África y el mundo árabe sueñan con una nueva sorpresa de los Leones del Atlas, que ya han dejado en el camino a Bélgica, España y Portugal.