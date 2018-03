Leo Messi reveló los motivos de sus constantes vómitos

Existieron momentos en que las cámaras de televisión captaban más los vómitos de Lionel Messi que sus goles. Es que era evidente que el astro del Barcelona sufría algo que le provocaba estos inusuales ataques estomacales.



De un momento a otro estos vómitos desaparecieron y Lionel Messi siguió con su vida. Aunque se crearon rumores de que padecía de alguna enfermedad extraña. Por ese motivo reveló que la mala alimentación durante su juventud le ocasionó esas arcadas.



“Tenía de todo ahí adentro. Con lo mal que he comido durante muchos años... Con 22 o 23 años no te enteras de nada, ni lo piensas. Comía chocolate, alfajores, gaseosas”, indicó Lionel Messi en una entrevista con el programa 'La Cornisa'.



Ahora que lleva un ritmo más saludable, la 'Pulga' explicó que de vez en cuando se da un tiempo para comer algunos dulces, pero de forma “más ordenada”.



“Ahora como bien, pescado, carne, ensalada, verdura. De todo pero ordenado. De vez en cuando tomo una copa de vino. Siempre hay momento para hacerlo. Noté mucho el cambio, sobre todo en el momento del vómito. Se dijeron muchísimas cosas y al final me acostumbré a esto y ya no me ha vuelto a pasar”, enfatizó.