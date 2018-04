Ligas europeas rechazan planes para expandir torneos FIFA

Las principales ligas europeas se oponen al plan de la FIFA para expandir el Mundial de 2022 y las futuras ediciones del Mundial de Clubes, dijo el presidente de la Asociación de Ligas Profesionales Europeas de Fútbol (EPFL), Lars-Christer Olsson.

La FIFA planea ampliar la Copa del Mundo de 32 a 48 selecciones a partir del torneo que se jugará en 2026, pero el presidente del ente rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, dijo estar abierto a la introducción de la propuesta en el Mundial de 2022 que se disputará en Qatar.

La EPFL, que agrupa a 32 ligas y asociaciones de 25 países europeos, está en contra de la propuesta de expansión, que agregaría días y partidos al evento.

"No estamos dispuestos a hacer cambios en el calendario para expandir la Copa del Mundo de 2022", dijo Olsson al diario británico The Times. "Ya hemos sido flexibles para permitir que la Copa del Mundo sea jugada en el invierno (boreal) y en acordar las fechas, y no estamos dispuestos a que la Copa del Mundo se extienda por más tiempo", añadió.

En 2015, la FIFA anunció que la Copa del Mundo 2022 será disputada en los últimos dos meses del año, en un esfuerzo por evitar los problemas derivados del calor extremo que se registra en Qatar durante junio y julio. Esto ha obligado a la mayoría de las ligas europeas a ajustar sus calendarios.



Es probable que el organismo rector del fútbol mundial decida sobre el plan de expansión para el Mundial de 2022 durante el próximo Congreso de la FIFA que se realizará en junio.



Infantino también dijo hace algunos días que varias empresas estaban interesadas en expandir el Mundial de Clubes desde su actual formato de ocho equipos, buscando realizar un gran evento de 24 clubes.



"También hay conversaciones para expandir el Mundial de Clubes y también tenemos serias reservas sobre eso", agregó Olsson. "La FIFA parece estar en una campaña de expansión. Es hora de que la gente piense en los jugadores: necesitan tiempo para descansar. No puede que solo sea el dinero lo que decida cómo debería organizarse el fútbol".



(Reuters)

