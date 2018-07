Lionel Messi y las 9 frases que revelerían su continuidad en la selección argentina

Lionel Messi y Argentina se despidieron de Rusia 2018 al caer derrotados por Francia (4-3) en los octavos de final. Ello ha generado que algunos jugadores como Javier Mascherano y Lucas Biglia pongan fin a su carrera vistiendo la camiseta albiceleste.

Eso también ha crecido la especulación sobre el futuro de Lionel Messi, quien tras el cotejo co los galos se retiró en silencio y cabizbajo. A ello se suma que no reveló detalles sobre su futuro en la selección dirigida por Jorge Sampaoli, quien además subrayó que no piensa dejar el comando técnico de la Argentina.

Sin embargo, hace unas semanas, Messi dio un adelanto sobre qué haría luego del Mundial si Argentina no lograba levantar la copa. En una entrevista con TyC, el delantero comentó qué pasaba por su cabeza y corazón luego de los malos resultados de Argentina.

En la presenta galería te presentamos las frases más resaltantes que dijo y que podrían descifrar el futuro de ‘Lio’.