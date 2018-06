El delantero argentino del Boca Juniors Carlos Tevez está convencido de que su compatriota Lionel Messi será el gran protagonista del Mundial Rusia 2018.

Tevez señaló que Argentina parte como favorita para conquistar la Copa del Mundo y que peleará por el trofeo con Brasil y Alemania, en una entrevista para el diario italiano "Corriere della Sera".

"No creo que sea el último Mundial de Messi. Deberíamos disfrutar de él en vez de preguntarnos cada día si es el mejor de siempre o no, esas son estupideces. Uno como él no volverá a nacer pronto", afirmó el delantero argentino, de 34 años.

"Estoy convencido de que este será el Mundial de Messi, tiene mucha rabia, incluso si no lo muestra", agregó.

El ex delantero de West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus o Shangai Shenhua, entre otros, reconoció también que le hubiera gustado entrar en la lista del seleccionador Jorge Sampaoli.

"He esperado estar en la lista, volví al Boca desde China para eso, pero luego tuve una lesión muscular y allí entendí que no iba a poder estar en Rusia. Siento que la edad pasa, recuperar energías es cada vez más complicado", declaró.

Sin embargo, Tevez tiene claro que Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala lo harán bien en Rusia 2018 y, por lo que atañe a la ausencia de Mauro Icardi, destacó que la exigencia en la selección Albiceleste es máxima.

"Al final no podemos ir todos al Mundial. Mauro (Icardi) es bueno, pero Dybala e Higuaín no podían faltar. Creo que harán un gran Mundial", opinó.

Sobre su futuro, anunció que dejará el fútbol a finales de 2019 y reconoció que le gustaría ser presidente del Boca Juniors, aunque, dijo, es algo que todavía ve lejano.