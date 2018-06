Lionel Messi, máximo representante de la selección argentina, respondió a un ping pong de preguntas en el canal oficial de la FIFA. El futbolista de 30 años no solo habló de fútbol, sino también de su lugar de vacaciones, su comida favorita y la banda de música preferida.

¿Cuáles son los #TheBest en la vida y trayectoria de 🇦🇷 #Messi?



🏆 Los premios #TheBest FIFA Football Awards™ 2018 volverán a celebrarse en 🇬🇧 Londres el 24 de septiembre. pic.twitter.com/FfszRgwyru — FIFA.com en español (@fifacom_es) 31 de mayo de 2018

¿El mejor estadio?

Camp Nou.



¿Mejor comida argentina?



El asado.



¿El mejor gol que hayas metido?



El de la final de la Champions League (2009) al Manchester United, de cabeza.



¿El mejor arquero al que enfrentaste?



Jugué con muchos, pero Buffon y Neuer. Seguro me olvido de muchos, pero ellos dos son de los mejores. También Casillas.



¿La mejor banda?



Me gusta mucho Los Cafres, Gondwana.



¿El mejor destino de vacaciones?



Una isla en la que esté tranquilo, que no haya nadie, que pueda disfrutar de mi familia y de mi tranquilidad.



¿Lo mejor de ser futbolista?



Poder disfrutar de la profesión, que me gustas desde chico y poder hacerlo donde te mira mucha gente.

