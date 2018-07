Lloris y Pavard fueron homenajeados a lo grande en Francia [FOTOS]

El portero Hugo Lloris recibió el homenaje su ciudad natal. “Esto es muy, muy emocionante", dijo el capitán de los campeones mundiales franceses en el Ayuntamiento de Niza este miércoles. Benajmin Pavard, defensor de Francia, también fue recibido a lo grande en el lugar que lo vio nacer, Jeumont.

"Solo tengo palabras de agradecimiento. Es algo enorme lo que está pasando", dijo el arquero de los 'bleus' desde el balcón del tercer piso a los hinchas, entre 5.000 y 6.000 personas, reunidos para ver al jugador de cerca.

Fier d’être niçois ! Merci pour tout !❤️🖤 Una publicación compartida por Hugo Lloris (@iamhugolloris) el 19 de Jul de 2018 a las 2:03 PDT

En compañía de su esposa, Marina, con quien se casó en Niza, y de sus hijas de 4 y 8 años, recibió de manos del alcalde de Niza, Christian Estrosi, un trofeo de homenaje de la ciudad, un águila, decorada con dos estrellas por los dos títulos mundiales de fútbol que tiene Francia desde el domingo.

"Todavía no soy consciente de que hemos ganado el Mundial", admitió Lloris.



El portero del Tottenham fue recibido con el himno nacional, La Marsellesa, pero también con la canción "I Will Survive" de Gloria Gaynor, la canción que acompañó el camino al título de Francia en 1998, y el "We Are The Champions" de Queen.



Formado en el Niza, Lloris anunció que destinará su prima como campeón del mundo al FC Cimiez, el club en el que empezó en el fútbol siendo niño y que se llamaba entonces Cedac.



LEE TAMBIÉN...