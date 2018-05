Lugano: "Veo a Uruguay mejor que en Sudáfrica y en Brasil"

Fue el jugador de la selección uruguaya que más partidos llevó la cinta de capitán. Con Uruguay disputó los Mundiales de 2010 y 2014, además de ganar la Copa América 2011. Una voz referente dentro de la Celeste. Diego Lugano habló con el periódico El País de Colombia.

"(A Uruguay) lo veo, sinceramente, mejor que cuando llegamos a Sudáfrica y a Brasil, porque hay una base muy sólida de jugadores de primer nivel y se le agrega una renovación de jugadores. Estaban acostumbrados a ver al Uruguay agresivo, de respuesta vertical, pero ahora Uruguay tiene un fútbol de toque, de paciencia, un poco parecido al colombiano, que era algo que nos faltaba", comenzó diciendo el ex zaguero que anunció su retiro de las canchas en diciembre del presente año.

Eliminatorias Sudamericanas. (Foto: Reuters)

El zaguero mencionó uno de los aspectos que mostró la Celeste durante las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018: el cambio en el estilo de juego. "Sabíamos que Uruguay debía hacer ese cambio, pero hay que ver si tenemos los mismos resultados que antes, cuando era un fútbol más aguerrido, de quitar y atacar y ser agresivos, es un cambio que yo creo que Uruguay va a tener que demostrar que es mejor a las características que teníamos antes", comentó.



Pero el cambio se dio en los últimos dos o tres años, luego de un proceso del maestro Tabárez que ya alcanzó los 12 años. "Ya dejó un legado, Uruguay después de 110 años de fútbol, nunca tuvo un proceso serio, nunca, cosa que nos llevó por un par de décadas al ostracismo en el fútbol, peleas internas, creernos que con la camiseta y la garra se podía ganar. Pero el maestro, en el momento de crisis, consiguió implantar un proyecto que para poder competir al más alto nivel hay que tener una estructura desde abajo. Nos bajó del podio y nos hizo asimilar que Colombia, Ecuador, Chile y Venezuela trabajan para ganar y Uruguay no tiene el don divino de ser campeón", afirmó.



Pero también sostuvo que habló de cómo costó sostener ese proceso: "Ustedes no se imaginan, ni saben cuánto sufrimos para sostener el proceso; cuántas veces quisieron cortarlo. Pero los resultados, la lealtad de los que creímos que eso era lo mejor para el país, hizo que hoy sea un ejemplo en América".



Uno de los grandes problemas de Uruguay fue la clasificación al Mundial, donde luego de la eliminación de Francia 1998, durante cuatro ediciones seguidas se consiguió el cupo de repechaje. Recién para Rusia la Celeste logró clasificar directo. "Siempre las Eliminatorias Sudamericanas son el torneo más duro del mundo, por lejos. Yo jugué Champions, UEFA (Europa League), Mundial, Libertadores, Copa América y no hay nada más desgastante y difícil que la Eliminatoria Sudamericana; por eso los países que llegan al Mundial llegan preparados para ser protagonistas", tiró.



Finalmente analizó el grupo (el A) de Uruguay en el Mundial. "A priori, no es tan complicado como fue el de Brasil y Sudáfrica, pero como la cultura de fútbol de Uruguay siempre es más de respuesta que de proponer, a veces los rivales que nos están encumbrados, se nos hacen más difícil competirle", cerró.

