Luis Enrique, la comida peruana y qué lo relaciona con Gastón Acurio

El DT español, Luis Enrique, quien dirige a la Selección de España, no pudo resistirse a la encantadora gastronomía peruana y aprovechando que se encontraba en el Mundial Qatar 2022 fue al restaurante del famoso cheff peruano, Gastón Acurio.

En esta ocasión el entrenador de ‘la furia’ dio un día libre a sus seleccionados, luego del enfrentamiento con Japón, y aprovechó la ocasión para festejar el cumpleaños de su hijo Pacho en el restaurante La Mar Beach ubicado en Doha.

¿QUÉ DIJO LUIS ENRIQUE LUEGO DE ACUDIR AL RESTAURANTE DE GASTÓN ACURIO?

Luis Enrique Martínez a través de sus redes sociales compartió fotografías de la celebración de uno de sus hijos, al igual, que una imagen de uno de ‘los barcos’ con platillos marinos nacionales.

El entrenador de la Furia Roja estuvo muy sorprendido con los platos que degustó acompañado de toda su familia en La Mar Beach de Doha. El español no dudo en calificar el platillo y dijo lo siguiente: “Muy bueno”.

Es importante señalar que Luis Enrique realizó un alto en los entrenamientos de la selección de España, para que tanto el plantel, como todo el comando técnico, se pudieran tomar unas horas libres y despejar la mente, tras la derrota 2-1 ante la Selección de Japón.

Luis Enrique disfrutando de la comida peruana junto a su familia en Doha, Qatar.

¿POR QUÉ SE LE RELACIONA A GAVI CON LA PRINCESA LEONOR?

La princesa Leonor, la primogénita del Rey Felipe VI, quien supuestamente estaría interesada en uno de los jugadores titulares de España que está en la Copa del Mundo Qatar 2022.

El futbolista Pablo Martín Páez Gavira o conocido internacionalmente en el ámbito futbolístico como Gavi es canterano del Barcelona de España y hace poco ganador del Trofeo Kopa, el Balón de Oro para los jugadores menores de 21 años.

Las especulaciones y trascendidos nacieron a raíz de unas fotografías en las que se le ve firmando una camiseta de España para entregársela al monarca español; sin embargo, el destinatario final no sería él, sino su hija mayor de 17 años, la princesa Leonor.

De hecho, el programa “Socialité” se hizo eco de la presunta devoción de Leonor Gavi, llegando a decir que podría haber “romance real” ya que la princesa sería fan del deportista y tendría su carpeta “forrada con fotos de él”.

“En el Instituto de Gales hay una carpeta forrada con las fotos de Gavi. Hay indicios de que hay un romance, no sabemos si platónico. La talla de la camiseta de Gavi no es para el rey Felipe. Es el jugador más guapete de la Selección”, se rumoreaba en el programa.

¿QUÉ OPINÓ LUIS ENRIQUE SOBRE ESTA SUPUESTA RELACIÓN?

En una nueva sesión de las conversaciones en Twitch del entrenador técnico Luis Enrique un usuario le preguntó: “¿Qué te parece que Gavi vaya a ser rey de España?”.

“Ya me he enterado de la noticia, lo que os gusta el cachondeo. Lo que os gustar darle la vuelta a todo ¡Ay...! La verdad que no lo veo, no”, fue la respuesta del seleccionador y además exjugador de la selección española.

¿QUIÉN ES GAVI, JUGADOR DE LA SELECCIÓN ESPAÑAOLA?

Gavi nació en Sevilla el 5 de agosto de 2004 y comenzó su carrera futbolística en La Liara Balompié, un club de su localidad natal. Luego de ahí se trasladó a la cantera del Betis. Tras marcar acerca de 96 goles con el equipo alevín, fue seguido por muchos de los principales equipos españoles, ya sea el Villarreal, Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona.

En 2015, con 11 años, fue contratado por el Barza. En septiembre de 2020 firmó su primer contrato profesional y ascendió del equipo cadete al juvenil.