Luis Tejada se retirará de la selección de Panamá tras Rusia 2018

Luis Tejada, delantero de la selección de Panamá, anunció en una entrevista a EFE que se retirará del combinado nacional después de jugar Rusia 2018.



El gran sueño que tiene Luis Tejada es intentar anotar un gol de chalaca en Rusia 2018. Estaría dispuesto a renunciar a las cientos de anotaciones de toda su carrera.



Para Luis Tejada, goleador histórico de la selección de Panamá, haber clasificado su primera Copa del Mundo es el mayor logro de su trayectoria.



"Los cambio todos por que Dios me regale uno en el Mundial. No he jugado nunca en uno, pero los he visto y sé lo lindo que es celebrar un gol", dijo.



"Tengo una tía muy creyente, y ella cuenta que Dios le dijo que yo haría un gol de chilena en el Mundial y así me retiraría de la selección", añadió.



Respecto a su extensa carrera realizada en Perú, dijo que "es mi segunda casa. Transformó una parte de mi carrera. Me siento muy feliz aquí".