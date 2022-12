La selección de Croacia cayó 3-0 ante Argentina por las semifinales de la Copa del Mundo, Qatar 2022 en el estadio Lusail. El equipo comandado por su capitán, Luka Modric, no pudo ante Messi y compañía, así que, disputarán el tercer puesto ante la selección de Marruecos o Francia.

Tras el final del partido, Luka Modric habló con la prensa y le deseo suerte a Lionel Messi en la final del Mundial, además, habló del arbitraje y el partido por el tercer lugar.

“La hinchada argentina ha creado un ambiente increíble. Enhorabuena a Messi, le deseo suerte para la final. Está haciendo un torneo increíble y está mostrando su calidad y toda su grandeza”, expresó Luka.

“Estábamos bien, controlando el partido y este córner que no nos da el árbitro y el penalti, que para mi no era, lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro portero, va a por él, no puedo creer que pitara ese penalti. Esto cambia un poco el partido. Pero no podemos cambiarlo, hay que recuperarse e intentar ganar el próximo partido”, agregó.

“Hemos hecho un gran Mundial y ahora hay bronce en el juego y tenemos que prepararnos, porque si lo conseguimos también es un buen éxito”, finalizó.