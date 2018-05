La madre de Paolo Guerrero, Petronila Gonzales, aseguró que Claudio Pizarro ha sido el principal causante de la sanción de su hijo, la cual impedirá que dispute la Copa del Mundo 2018.



"Claudio [Pizarro] lo supo. Todos están metidos. No se dan cuenta ustedes. Claudio y su padre están metidos en la Federación", señaló con mucha rabia la mamá de Paolo Guerrero en un extenso diálogo con 'RPP'.



"Toda la vida mi hijo le ha ofrecido su amistad. Aunque yo estuve resentida. Y su papá de Claudio [Pizarro] lo sabe. Toda la vida me dijo que su hijo era mejor que el mío. Y me lo dijo todavía en un campeonato del Bayern Múnich. El mismo peruano es envidioso del mismo peruano. Qué pena me da", agregó Doña Peta.



También explicó que cuando Paolo Guerrero militaba en el Bayern Múnich, el representante de Claudio Pizarro buscaba que su hijo se fuera a otro elenco para que el 'Bombardero de los Andes' triunfara con los muniqueses.



"Hay otros intereses. Yo no soy tonta. A mi hijo lo perjudicaron desde el Bayern... Quién va a ser pues... Carlos Delgado [agente] y Claudio Pizarro buscaban que se vaya del equipo. El papá le dijo que se vaya a otro equipo", afirmó Doña Peta.