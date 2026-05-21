Alemania presentó su lista para el Mundial 2026 y la gran sorpresa pasa por el regreso de Manuel Neuer. El histórico arquero, que había anunciado su retiro de la selección en 2024, volverá a defender el arco alemán a sus 40 años en la cita que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La decisión fue tomada por Julian Nagelsmann tras la lesión de Marc-André ter Stegen, una baja sensible que obligó al técnico a replantear su convocatoria. “Decidimos, tras muchas discusiones, que los tres mejores arqueros de Alemania tenían que ir al Mundial”, explicó el entrenador al presentar la lista.

Nagelsmann fue incluso más allá y confirmó que Neuer llega para ser titular. “Planeamos con él como número 1”, aseguró el DT, despejando cualquier duda sobre el rol del experimentado portero, cuyo regreso ya venía siendo un tema de debate en los últimos días.

En la convocatoria aparecen varios nombres habituales como Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala y Florian Wirtz, además de algunas sorpresas como Nadiem Amiri y el joven Lennart Karl. También figura Antonio Rüdiger, aunque en principio sería una alternativa desde el banco.

Otra de las incógnitas pasaba por Musiala, que viene recuperándose de una lesión que lo alejó gran parte de la temporada. Sin embargo, Nagelsmann no dudó en respaldarlo: “Así esté al 80 por ciento, Jamal es uno de los mejores jugadores de este planeta”, dijo el entrenador.

Los 26 convocados de Alemania para el Mundial

Arqueros

Oliver Baumann (Hoffenheim)

Manuel Neuer (Bayern Munich)

Alexander Nübel (Stuttgart)

Defensores

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)

David Raum (RB Leipzig)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Jonathan Tah (Bayern Munich)

Malick Thiaw (Newcastle)

Mediocampistas

Pascal Gross (Brighton)

Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich)

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Angelo Stiller (Stuttgart)

Nadiem Amiri (Mainz)

Leon Goretzka (Bayern Munich)

Jamie Leweling (Stuttgart)

Delanteros

Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

Kai Havertz (Arsenal)

Lennart Karl (Bayern Munich)

Jamal Musiala (Bayern Munich)

Leroy Sané (Galatasaray)

Deniz Undav (Stuttgart)

Florian Wirtz (Liverpool)

Nick Woltemade (Newcastle)