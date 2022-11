Con 35 años, Marcelo Martins Moreno no solo es un ídolo en Bolivia, sino en cualquier parte del Mundo. Los niños y periodistas se acercan a él por lo que ha hecho durante su carrera como futbolista. Dicha constancia lo llevó al lugar más alto de todo jugador en su posición: ser goleador de las Eliminatorias CONMEBOL Mundial Qatar 2022 con 10 anotaciones, superando a otros jugadores reconocidos como Neymar Jr. y Luis Suárez, quienes finalizaron con 8 conquistas. Detrás de ellos se posicionaron la dupla ofensiva de la Selección de Argentina. El ‘crack’ y capitán Lionel Messi alcanzó siete anotaciones, la misma cifra que el centrodelantero Lautaro Martínez. Ambos comandarán la ofensiva ‘albiceleste’ en el Mundial de Catar 2022.





Es por ello, que en las redes sociales en pleno periodo de transferencias, su nombre comienza a sonar con fuerza en diversos mercados, pese a que, según le cuenta a El Comercio tiene un año más de contrato con Cerro Porteño, uno de los equipos top de la Liga de Paraguay. Asimismo, nos contó sobre cómo ha sido estos primeros días de trabajo con Gustavo Costas y respondió la interrogante sí algún equipo peruano lo llamó para jugar en la temporada 2023.

¿Cómo asumes el rol de líder dentro de la selección de Bolivia?

Yo le doy mucho valor a eso. Fueron muchos años dentro de la selección, si no me engaño 15 años, y son momentos que un jugador pasa ganándose el respeto con mucho trabajo, humildad, dedicación y anotando muchos goles, porque el delantero vive de goles dentro de una selección. He intentado hacer eso por mucho tiempo y voy a seguir intentándolo, jalando ese barco como se pueda, intentando llegar a lo más alto que puede ser un Mundial y que es un sueño que yo tengo. Ser referente cuesta, no es fácil, requiere muchos años de trabajo y sacrificio, lo voy a seguir haciendo. No me arrepiento de nada lo que he hecho dentro de la selección, puesto que ha sido todo con cariño, amor y dedicación. Espero que haya servido de mucho, porque aquí uno ayuda a muchos chicos jóvenes e intenta ser un buen ejemplo dentro y fuera de la cancha.

Todo ese sacrificio que nos comentas se vio reflejado en esta última Eliminatoria al Mundial de Qatar 2022, puesto que superaste en la tabla de goleadores a Messi, Neymar, Luis Suárez entre otros, ¿cómo viviste ese momento?

Bueno, son momentos que uno pasa, así como pasa malos momentos, también hay buenos momentos que también llegan y hay que saber vivirlo, porque de alguna manera, te enseña a saber levantarte cuando las cosas no te salen bien. Todas las ligas me han enseñado a cómo levantarme, como seguir trabajando para que las cosas te puedan salir bien, a veces no te sale nada, sin embargo, nunca deje de trabajar, creer, nunca baje la cabeza y seguí trabajando y los resultados siempre llegan. Pueden tardar un poco, pero siempre llega. No tengo duda que he visto en toda mi carrera, en algunos momentos haciendo muchos goles, en otros momentos no, pero siempre trabajando y dejándolo todo en la cancha, las cosas suelen pasar. Para mí es un orgullo ser goleador de las Eliminatorias, por encima de figuras como Neymar, Messi, Suárez y Cavani, la verdad no me la creí todavía, porque es muy difícil ser goleador de una Eliminatoria y lo logré con mucho trabajó porque me la creí. Creí que un día podía ser goleador de mi selección, lo hice y voy a seguir intentándolo, aunque las cosas no me salgan al cien por ciento.

¿Cómo ha sido estos días de trabajo al mando de Gustavo Costas?

Gustavo ha llegado y hablado con todos los jugadores. Por lo que veo es un entrenador que le gusta estar muy cerca de los futbolistas, le gusta charlar, trabajar mucho. Creo que se identifica mucho con conocer al atleta y eso es muy importante. Los trabajos vienen apareciendo y se vienen viendo que es un entrenador exigente, que hace grupo y quiere que seamos familia para que el jugador deje todo por el otro y que no haga problemas dentro de una selección, que suele pasar. Parece que esa experiencia él la tiene clara y es lo que estamos conociendo estos días y le deseo mucha suerte dentro de la selección.

¿Qué te ha dicho el profesor Gustavo Costas?

Yo creo que él quiere lo mismo que todos los jugadores de la selección, ¿no? Qué es hacer un buen grupo, formar una familia, un equipo unido, que pueda dejar todo dentro de la cancha, que analice y asimile lo que él quiere en la parte táctica. Nosotros tenemos que asimilar lo más rápido posible lo que el profesor quiere y estamos para cualquier momento que él decida. Espero todo lo que él plantee le pueda salir muy bien, puesto que el estilo de juego lo veremos con el tiempo.

Eso de la familia se rescata, porque acá en Perú funciono lo de la familia con Gareca y esperemos en su caso pueda funcionar, ¿por qué uno revisa Twitter y rescatan el lado humano de Marcelo Martins?

Seguramente todo lo que uno hace bien, a lo largo de su carrera, se refleja, tanto lo bueno como lo malo y yo creo que dentro de la selección he trabajado para lograr muchas cosas buenas. Dentro de ellas, las cosas humanas que es ser un buen ejemplo dentro de la cancha y ser un buen profesional es importante para llegar a los 35 años e ir rindiendo como un chico de 25. Eso cuenta mucho y uno intenta cuidarse para poder mantenerse en forma y estar al cien por ciento como los grandes jugadores. Ahora, queda seguir una Eliminatoria más va a ser motivo de mucho sacrificio, orgullo y alegría, porque sin alegría uno no puede ser nada. Perp voy a intentarlo, dar todo y mantenerme en un nivel que es de selección, porque hay muchos jugadores que quieren estar en la selección y si mantengo la parte física y táctica, voy a seguir dándolo todo por mi selección como siempre lo he hecho.

¿Qué imagen tienes de esta nueva selección peruana al mando de Reynoso?

Perú viene mejorando desde hace muchos años, no es de ahora que tienen una selección competitiva y yo creo que eso ha sido por el trabajo. Han trabajado mucho, se unieron, y los resultados han sido favorables, puesto que fueron a un Mundial. Pelearon por el siguiente y ahora tienen una base de una selección, con jugadores buenos, jóvenes y experimentando, que le muestran el camino a los más chicos y tienen excelentes futbolistas que a mí me gustan mucho.

Ahora en periodo de fichajes se abren posibilidades, ¿en algún momento hubo alguna posibilidad de jugar en Perú?

Siempre mi nombre aparece ahí como un futuro jugador de otro club, pero muchas veces, la prensa habla situaciones que no son las correctas, muchos rumores, pero en realidad nada es cierto, no hay una propuesta concreta de los equipos que muchas veces son citados en las redes sociales y televisión. Yo ahora tengo un año más de contrato con Cerro Porteño y, sin embargo, escuché que me pusieron en otros equipos, pero la verdad, no tengo idea de lo que está pasando, yo tengo mi contrato y lo voy a cumplir.

Pero, ¿nunca un equipo de Perú te llamó?

Creo que sí, en algún momento he tenido varios sondeos de algunos clubes de Perú. Nunca llegó a concretarse, porque no llegamos a un acuerdo. Nunca se dio por varios motivos como que el equipo no me dejó salir por la cláusula de contrato y varias cosas, nunca se pudo dar.

¿Sé podría saber el club?

Mejor dejarlo así, capaz se preste para muchas situaciones que pueda hablar la prensa y mejor dejarlo así.

Pizarro, Lapadula o Guerrero, ¿quién te parece más crack?

La verdad que yo tengo mucha admiración por Guerrero, por todo lo que ha representado a Perú durante muchos años. Es un jugador que tiene mucha experiencia, calidad de juego y es un futbolista que cualquier entrenador quisiera tener. Él sigue vigente a pesar de sus lesiones que ha tenido, es un jugador que a mí me gusta mucho y cuando era más joven, yo lo miraba para poder aprender muchos movimientos, cómo se perfilaba para hacer los goles, observar sus movimientos dentro del área y es un futbolista de los más referentes del fútbol peruano.

¿Algún consejo a los jóvenes que te miran como un ejemplo a seguir?

El mejor consejo que les puedo decir es que trabajen mucho, que se dediquen y tengan mucha disciplina. Todo tiene su tiempo y en su momento, las cosas pueden salir y ser jugadores profesionales, pero es con mucho trabajo. Nada cae del cielo, en ningún momento las cosas te caen así y es tan fácil como parece. Hay muchos que quieren ser jugadores y no tienen esa suerte, y si la tienes, debes aprovecharla y hacer de ese momento una gran oportunidad para cambiar vida, que ser jugador de fútbol, puede cambiar vida de tu familia y eso es lo más lindo que te da este deporte. La disciplina es algo que seguramente te puede hacer grande en cualquier profesión que te dediques.

¿A qué piensas dedicarte cuando dejes el fútbol?

Voy a intentar estar en un buen nivel físico y técnico para mantenerme dentro de lo que es estar en una selección y un club que pelee Libertadores. Entonces, tengo que estar bien y los negocios ya veremos que puedo hacer. Hoy en día soy una persona que ya invierte y no me quedo parado, porque el día de mañana uno no sabe lo que puede pasar, así que, muy pronto, me verás como empresario de varias cosas.

Yo recuerdo que uno de los rubros que me comentaste fue el de Inmobiliaria

Sí, también me muevo por esa área y es algo que me está empezando a gustar, pero me dedico al cien por ciento en el fútbol, en su momento capaz, ya tendré más tiempo para ver los negocios que ya he emprendido hace algunos años.

Ya inició el Mundial de Qatar, ¿tienes algún candidato?

Me atrevo a decir que va a ser uno de los más difíciles de mucho tiempo, hay muchas selecciones que están muy parejas, entonces, cada partido va a ser intenso y lindo de verlo. Yo sinceramente pienso que Brasil tiene una gran selección, Argentina, veo que Uruguay puede llegar bien, Francia, Alemania, Portugal y viste que tengo varias selecciones que pueden ganarlo, pero al final pienso que Brasil es la favorita.

Con más cupos para el próximo Mundial, ¿la pelea será más pareja y eso imagino que te inspira para llegar a jugar un torneo de esa magnitud?

Se va a tener que dar en algún momento, nosotros luchamos varios años para poder ir a un Mundial, es mi sueño, yo lo he dicho en medios bolivianos, yo sé que voy a ir a un Mundial y con esta oportunidad que se está dando, estoy más seguro que ese sueño lo puedo cumplir dentro de la selección, pero no sé cómo voy a ir a un Mundial, sí como jugador, entrenador, presidente, no sé cómo iré, pero cumpliré ese sueño.

Hay muchos niños que te admiran por tu rol de líder, ¿cómo tú percibes eso?

Yo siempre agradecido con la gente que te quiere y admira. Sí, puedo ser un ejemplo para alguien, bienvenido sea. Yo intento ser mi trabajo y ganar mis contratos. A mí me motiva jugar al fútbol, siempre me gustó y cuando me di cuenta, que siendo una persona correcta, dedicándome al cien por ciento, era bueno, entonces, continué porque me traía muchas cosas importantes dentro de mi carrera, mucha admiración de gente que no conoce de fútbol, pero te conoce como persona y ve que tienes principios y valores, porque cuando se convierte en jugador, se vuelve un ejemplo en muchos niños que quieren ser igual y si le mostramos un ejemplo malo, muchas veces no es lo correcto. Yo intento siempre hacer las cosas bien, obvio que no soy perfecto y nadie lo es, pero si intento hacer las cosas bien, lo voy a seguir haciendo.

La sanción de parte del TAS a Ecuador de sancionarlo con tres puntos menos a la próxima Eliminatoria, ¿te pareció justa?

Mira, yo no sé si tenga una voz tan importante para poder opinar, porque siempre me dedico a jugar fútbol, ha intentar que Bolivia sea una selección competitiva y que lleguemos a un Mundial en algún momento y siempre hay leyes en fútbol como reglas que debemos cumplir. Asimismo, hay personas importantes y capacitadas para tomar esas decisiones, sí la tomaron, pues que se cumpla. Eso es lo que yo pienso.

