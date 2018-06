Mario Kempes: "A Guerrero lo respetan los contrarios y los compañeros"

El ex futbolista argentino Mario Kempes, campeón del mundo en 1978, elogió el trabajo de Paolo Guerrero en la cancha y dijo que lo respetan contrarios y compañeros. Además, recomendó a la selección peruana tener tranquilidad de cara a los primeros partidos que le toca afrontar en Rusia 2018.

"Guerrero es un jugador diferente, de esos que se hacen sentir dentro de la cancha, lo respetan los contrarios y los compañeros, es de los que se imponen por sus características. Paolo puede ser muy importante pero los otros diez también cuentan para un Mundial", dijo Kempes a Radio Ovación.

Mario Kempes en el 78. (Foto: AP)

Sobre el papel de Ricardo Gareca en Perú explicó: "Es importante conseguir gente que crea en los proyectos, que la federación respalde el proyecto y que los jugadores entiendan lo que se quiere".



"Perú ha tenido buenos jugadores y los vuelve a tener. Creo que ha estado bien la clasificación y ahora lo que viene es disfrutar de un Mundial. Yo no sé hasta dónde va a llegar, espero que llegue lejos pero un Mundial no es una eliminatoria, pierdes dos partidos y estás afuera", agregó.



El ‘Matador’ destacó la racha de victorias de la selección peruana, pero advirtió que no se debe confiar en la Copa del Mundo de Rusia ni decepcionarse si lo resultados no se dan.



"Sé que hay mucha euforia y se ha visto en los últimos amistosos jugados por Perú y me parece bien pero cuidado: es lindo tener confianza en la selección pero que después si se pierden dos partidos no empiecen a decir que fue un desastre. Para estos partidos hay que tener tranquilidad, lo primero que debe preocuparse Perú es que no le hagan goles", expresó.



Por otro lado, dijo que la selección argentina no está para salir campeona por tercera vez, pero tampoco la puede descartar como una de las candidatas al título por la calidad de sus jugadores.

